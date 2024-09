Los socialdemócratas de Austria, preparados para un gobierno de coalición a pesar de los malos resultados

El líder del Partido Socialdemócrata de Austria, Andreas Babler, ha expresado este lunes la disposición de la formación a formar parte de un gobierno de coalición a pesar de las diferencias a nivel interno y los malos resultados cosechados por el partido en las elecciones del domingo, los peores en la historia del SPO. Babler, que ha incidido en que "no presionarán para negociar", ha manifestado que el equipo negociador está preparado para participar en las conversaciones caundo sea necesario. Así lo ha comunicado tras las reuniones celebradas a lo largo de la jornada a nivel interno. En este sentido, ha aclarado que el equipo negociador estará formado por el propio Babler, la segunda presidenta del Consejo Nacional, Doris Bures, y un representante de alto rango. No obstante, figuras de gran relevancia dentro de la formación, como el gobernador de Burgenland, Hans Peter Doskozil, ha recomendado que el partido --que quedó en tercer lugar con el 21 por ciento de los votos-- permanezca en la oposición. Según Babler, no existen motivos para mantener debates personales a medida que el ganador de las elecciones, el ultraderechista Partido de la Libertad (FPO), aplaza sus reuniones para el miércoles, según informaciones del diario 'Kleine Zeitung'. El FPO, que se hizo con 29,2 por ciento de los respaldos en un desenlace histórico, seguido del Partido Popular (OVP), con el 26,5 por ciento de los votos, podría acabar quedándose con las manos vacías a la hora de formar gobierno debido a que las principales formaciones austriacas se han negado a pactar un ejecutivo común bajo el liderazgo de su presidente, Gerbert Kickl. Algunas voces desde el SPO han pedido a la extrema derecha "utilizar su victoria para actuar como una fuerza unificadora de cara al futuro, en vze de dividir y polarizar" a la sociedad austriaca. Así, piden resolver cuestiones internas y no "huir inmediatamente" hacia la formación del próximo gobierno. Por su parte, el OVP ha mantenido su silencio a lo largo de la jornada, si bien la formación parece ser consciente de la importancia de introducir cambios. Está previsto que el partido mantenga este martes una reunión para trazar sus principales líneas de actuación y analizar en profundidad la derrota electoral. A todas luces, el partido rechaza una coalición con los socialdemócratas, una unión que "sería demasiado inestable", según aseguran voces como el expresidente del Consejo Nacional del OVP Andreas Khol. Tanto el FPO como el OVP se han beneficiado de los votos cosechados en las zonas rurales del país, una tendencia que no se ha dado tanto en el caso del SPO --que no tiene tanto apoyo fuera de las ciudades--. Estos resultados constatan que el FPO es cada vez más popular en zonas rurales, una cuestión que ha cambiado durante los últimos años. No obstante, la estrategia del OVP no ha funcionado en Viena, la capital de Austria, donde la población tiene un mayor contacto con migrantes y cuenta con una visión más positiva sobre el flujo migratorio y la diversidad.

