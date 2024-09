Leticia Ruiz deja la dirección de la Galería de las Colecciones Reales

La directora de la Galería de las Colecciones Reales, Leticia Ruiz, deja la dirección de la pinacoteca ya que tenía una "tarea pendiente" con el Museo Nacional del Prado para acabar el catálogo del Greco, según ha confirmado la propia Ruiz en declaraciones remitidas a Europa Press. Precisamente, la directora ha matizado que se trata de un trabajo al que le ha "dedicado muchos años de estudio" y que abandonó en un punto "muy avanzado" desde su llegada a la Galería. "Un catálogo con deberes económicos y temporales adquiridos y que no es solamente de mi compromiso de más de veinte años con el pintor, lo es también con la memoria y el trabajo de José Álvarez Lopera, el gran especialista en el pintor y cuyo trabajo me comprometí a concluir tras su fallecimiento", ha añadido. Ruiz llegó al puesto el pasado 2020 y, aunque por el momento no se sabe cuándo finalizará su dirección, desde Patrimonio Nacional han asegurado a Europa Press que están finalizando las bases de la convocatoria pública que dará un nuevo liderazgo al Museo. "Mi llegada hace casi cuatro años a Patrimonio Nacional estuvo vinculada al impulso de la apertura de la Galería de las Colecciones Reales, un proyecto museístico de enorme ambición e interés para la institución y para el país. Ha sido un desafío formidable cuyo resultado ha sido muy satisfactorio", ha explicado Ruiz. Así, la historiadora deja la institución tras "años apasionantes e intensos" en un "proyecto sólido" y ha destacado que la Galería es "una referencia" entre los museos nacionales e internacionales. Leticia Ruiz ha mantenido una estrecha vinculación con Patrimonio Nacional anteriormente, ya que formó parte del Área de Conservación de la institución entre 1990 y 1998, llevando a cabo, entre otros, el inventario y catalogación de los bienes histórico-artísticos del Palacio Real de Madrid. También ha realizado y publicado estudios sobre las Colecciones Reales, especialmente sobre el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y el fondo fotográfico antiguo de la institución. Además, Ruiz se encargó de dirigir, entre 1995 y 1998, la catalogación del fondo de fotografía histórica de Patrimonio Nacional, un trabajo que culminó con la exposición La fotografía en las colecciones reales, celebrada en el Palacio Real de Madrid. En 1999, ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, y comienza a trabajar como conservadora en el Museo del Prado, donde se ocupó de la colección de obras del Renacimiento y primer tercio del siglo XVII. Con la colaboración de Patrimonio Nacional, también ha publicado 'The Majesty of Spain' (2001).

