Flick: "No hay motivos para estar deprimidos"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes antes de afrontar el partido de la Liga de Campeones contra el Young Boys que, pese a perder el duelo inaugural en Mónaco y venir de encajar la primera derrota en LaLiga EA Sports ante Osasuna, está ilusionado igual que el equipo y que "no hay motivos" para estar "deprimidos" ni superados por una presión que cree que no va más allá de la que existe por querer ganar. "Queremos ganar al Young Boys, perdimos el primer partido pero no hay motivos para estar deprimidos. El partido fue como fue. Ahora la meta es ganar en casa, no sabemos cómo será esta nueva 'Champions' y cuántos puntos harán falta para pasar, así que es importante sumar los máximos puntos pronto", manifestó en rueda de prensa. En este sentido, añadió que se centran en su objetivo y que este no es otro que tener "éxito". "Aquí queremos tener éxito en la Champions y para ello tenemos que ganar ahora los partidos. Yo soy optimista con ello", añadió. "¿Presión? ¿Qué es eso? Cuando afrontas un partido no hay presión, es trabajo. Tenemos siempre la presión de ganar. El partido contra el Mónaco hay que borrarlo de la mente, porque a partir del minuto 10 fue otro partido. Jugamos contra un equipo que es bueno, que está por méritos propios en la 'Champions', tenemos la confianza suficiente para afrontar el partido", aseguró. Del rival suizo también comentó que, pese a su mal arranque de campaña, tienen velocidad a la contra. "Hemos analizado al Young Boys como analizamos a todos los equipos. Este año no les está yendo tan bien como el año pasado pero ante el Aston Villa se vio que tienen jugadores con velocidad, que cambian el ritmo bien. Tenemos que estar atentos", avisó. Flick anunció que el centrocampista Frenkie de Jong estaría listo para volver al equipo en este partido, aunque como revulsivo. "Para empezar, es una gran noticia, muy buena, que pueda volver Frenkie al equipo, aunque sean 5-10 minutos. Es algo muy importante para nosotros. Quizá en octubre puedan volver dos o tres jugadores y nos hace ilusión y es una alegría. Si Frenkie puede jugar, así será. No creo que pueda jugar 45 minutos, pero hacerlo unos minutos será beneficioso para él", comentó. "Sin Eric Garcia tenemos a un centrocampista menos, y no quedan tantos disponibles. Por eso es importante cometer pocos errores, estar bien posicionados con el balón y hacer nuestro juego", comentó el técnico alemán, en alusión a la expulsión del catalán contra el Mónaco en el primer partido de esta nueva 'Champions'. Quizás por ello, por estar en una competición que estrena formato, quiso dejar claro que no mira al pasado y a lo hecho por el Barça con otros entrenadores en esta competición. "El club, el equipo y los entrenadores queremos tener éxito en esta 'Champions' y tengo una actitud muy positiva porque el equipo juega excelente, un fútbol atractivo. Si tenemos que ganarnos el respeto de Europa otra vez, lo haremos", aseguró. YA HA HABLADO CON SZCZESNY Pese a que no quiso hablar demasiado de la posible llegada del portero todavía retirado Wojciech Szczesny, al que se le ha visto en Barcelona para pasar la revisión médica, sí confirmó que ya ha hablado con el que fuera internacional con Polonia y, por si llega, le envió un mensaje sobre una posible titularidad. "Ningún jugador que está en el Barça tiene la garantía de ser titular, no existe esa garantía aquí, no. He hablado con Wojciech Szczesny pero no voy a hablar más de este tema. Si estos próximos días firma con el Barça ya hablaremos del tema en rueda de prensa", señaló Flick.

