Ayuso: "México y España están unidos fraternalmente y la Hispanidad no lo romperán ni la ignorancia ni el fanatismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que México y España "están unidos fraternalmente, que es mucho más fuerte y más importante que lo político" y ha subrayado que la Hispanidad "no lo romperán ni la ignorancia ni el fanatismo". Lo ha manifestado este lunes durante su intervención en los XXII Premios de Cultura del Gobierno regional después de que la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, decidiera no invitar al Rey Felipe VI a su investidura por la falta de respuesta de España a una misiva enviada en 2019 en la que México pedía que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan". "México y España están unidos fraternalmente y lo fraternal es mucho más fuerte y más importante que lo político. Madrid es la casa de los mexicanos y lo será siempre. Esta familia, que es la Hispanidad, no lo romperán ni la ignorancia ni el fanatismo", ha recalcado la dirigente madrileña. Ayuso ha recordado también que la nueva edición del Festival de la Hispanidad arrancará este viernes. "Cuando presentamos el cartel no pudimos imaginar lo importante que sería tener como país invitado en esta ocasión a México, que lo llevamos en el corazón", ha señalado.

Compartir nota: Guardar