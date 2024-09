Jorge Martín asegura que es "de las victorias más importantes" de su carrera deportiva

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), vencedor del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, ha asegurado que esta es "de las victorias más importantes" de su carrera deportiva, y ha incidido en que después de lo del año pasado y lo de ayer "el objetivo era acabar" y que le daba "lo mismo si era ganar", aunque sabía que podía hacerlo.

"Me encontraba cómodo y tranquilo, pero tener esa presión en la cabeza durante 27 vueltas no ha sido nada fácil", reconoció el líder del mundial.

"Está claro que me sentía fuerte, cometí un error y el objetivo era aprender de ese error y está claro que lo hemos hecho, así que a ver si puedo seguir en esta línea, pues ya lo he dicho muchas veces, que lo importante es saber comprender qué nos pasa y mejorar", recuerda del error de la carrera 'sprint' Jorge Martín.

"Hice un error en la sprint que no quiero volver a cometer la semana que viene, pero cada fin de semana es diferente y en éste he pecado de optimista o de demasiada confianza, espero aprender del error", afirmó Martín, quien sigue asegurando que hay que creer en el título "porque sino, no estaríamos aquí. Ya veremos que pasa". EFE