Adolfo Suárez Illana evita hablar de Bárbara Rey

Multitud de rostros conocidos acudieron este sábado, 28 de septiembre, a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de la despedida de Enrique Ponce de los ruedos. Entre todos ellos, pudimos ver a Adolfo Suárez Illana y, tras el escándalo de las fotografías de Bárbara Rey y Don Juan Carlos I... procedía preguntarle sobre ello. Él no vivió esa etapa, pero su padre sí y es que a raíz del escándalo mediático que se ha originado entorno a la figura del emérito, se ha vuelto a hablar de Adolfo Suárez, ya que muchos aseguran que tenía buena relación con la vedette. Tanto es así que fue imagen de la campaña electoral del partido UCD. Sin embargo, parece que el hijo del expresidente de gobierno no quiso ni mencionar el tema, ya que al preguntarle por las fotografías nos contestaba que "la actualidad hoy es la de la plaza, la actualidad está en la plaza, muchísimas gracias". En cuanto a la despedida de Ponce, Adolfo nos comentó que es "un regalo de Dios, la verdad que un hombre como Enrique pueda despedirse en esta plaza saliendo por la puerta grande es algo realmente de agradecer al público, al palco y a todo. Ha sido un premio a una trayectoria muy grande y creo que las gracias hay que darlas". Además, nos aseguró que a pesar de las especulaciones, es la primera vez que el torero anuncia su retirada: "No recuerdo eso, jamás ha dicho Enrique que se retiraba hasta ahora y cuando lo ha dicho, lo ha hecho y a Dios gracias, hemos podido disfrutar de una faena de las suyas, inventándose un toro donde no lo había y haciéndonos disfrutar a toda la plaza".

Compartir nota: Guardar