El mayor banco de China, ICBC, ganó 53.385 millones de dólares en 2025, un 0,74 % más

Shanghái (China), 27 mar (EFECOM).- El estatal Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor del país asiático, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 368.562 millones de yuanes (53.385 millones de dólares, 46.168 millones de euros), lo que supone un aumento del 0,74 % con respecto al año anterior.

En la cuenta de resultados que remitió este viernes a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la entidad indicó que, tras tres años consecutivos de descensos, su facturación operativa repuntó un 1,94 % interanual, hasta los 801.395 millones de yuanes (116.080 millones de dólares, 100.386 millones de euros).

"Todos los indicadores clave de rentabilidad alcanzaron un crecimiento positivo de manera simultánea y la inercia endógena de la estructura de ingresos registró una mejora sistemática", informa el gigante bancario.

Tras los dos mencionados, el tercero de esos indicadores clave a los que alude ICBC son los ingresos por tasas y comisiones, que avanzó un 1,62 %, mientras que la derivada de intereses bajó un 0,36 % después de que China redujese su tipo de referencia hasta un mínimo histórico del 3 % a mediados del año pasado, lo cual supuso una presión añadida para los márgenes de los bancos.

Al cierre de 2025, la entidad contaba con 30,51 billones de yuanes (4,42 billones de dólares, 3,82 billones de euros) en préstamos concedidos, un 7,52 % más en comparación con el dato del año anterior.

Los activos totales de ICBC aumentaron un 9,54 %, hasta unos 53,48 billones de yuanes (7,75 billones de dólares, 6,7 billones de euros); mientras que su pasivo -compuesto en un 75,8 % por depósitos e intereses devengados- hizo lo propio en un 9,75 %, hasta los 49,21 billones de yuanes (7,13 billones de dólares, 6,16 billones de euros).

Tras el repunte en los años de la pandemia, la tasa de morosidad de los créditos del banco estatal se redujo por quinto ejercicio consecutivo al pasar del 1,34 % al 1,31 %.

La mayoría de estos incumplimientos se concentran en el maltrecho sector inmobiliario, donde la ratio pasó del 4,99 % al 5,39 % a lo largo del año.

De hecho, ICBC registró un 6,47 % más de pérdidas por deterioro de activos, las cuales se situaron en unos 134.860 millones de yuanes (19.534 millones de dólares, 16.893 millones de euros).

Su ratio de solvencia 'Tier 1' -recursos propios básicos-, que había retomado en 2024 la tendencia positiva, volvió a descender desde el 15,36 % hasta el 14,94 % al término del año pasado.

ICBC también hizo públicos los datos del último trimestre del año, que superaron las expectativas de los analistas al repuntar la facturación un 1,82 % interanual, mientras que los beneficios también subieron un 1,88 %.

De cara al presente 2026, pese a un entorno internacional marcado por "la creciente complejidad, gravedad e incertidumbre", ICBC cree que las condiciones de crecimiento a largo plazo en China "siguen intactas" y que "los riesgos en áreas clave están siendo mitigados de forma prudente", lo cual "genera un entorno favorable para el sector bancario".

La junta directiva ha propuesto el pago de un dividendo de 3,103 yuanes (0,45 dólares, 0,39 euros) brutos por cada diez acciones con cargo al ejercicio 2025, lo que supone un 31 % del beneficio total del grupo.