El PP advierte de que pedirá la dimisión de Mónica García si no para la huelga de médicos de abril

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las consejerías del Partido Popular, ha exigido este viernes a la ministra Mónica García que ponga fin a la huelga de médicos antes de los próximos paros convocados en abril; de no hacerlo, ha advertido de que pedirán su dimisión a Pedro Sánchez.

"Queda un mes porque la próxima convocatoria de huelga es exactamente el día 27 de abril y, en este mes, hay tiempo suficiente para que la ministra haga uso de sus atribuciones y de sus responsabilidades para poner fin de una vez a esta huelga, que está poniendo en grave peligro al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes de las diferentes comunidades autónomas", ha aseverado en declaraciones previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordará la huelga que los sindicatos médicos mantienen convocada durante una semana al mes hasta junio para mostrar su rechazo al Estatuto Marco y demandar un texto propio para el colectivo médico y facultativo. Este punto se incluyó en el orden del día del CISNS ante la presión de las CCAA.

"Hemos vuelto a tener que forzar a la ministra de Sanidad para incluir dentro del orden del día un punto que realmente es importante y que el escaso interés de la ministra por resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud había hurtado", ha reprochado Vázquez, quien también ha afeado a Sanidad la demora para reunirse con el Comité de Huelga.

Precisamente, en la tarde de este jueves, el Ministerio mantuvo un encuentro con los sindicatos que forman el Comité de Huelga. Tras este encuentro, las organizacines sindicales anunciaron el acuerdo para mantener abierto el diálogo y "la voluntad negociadora" y ambas partes se emplazaron a próximas reuniones en las siguientes semanas.

"Yo me hago una pregunta, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en tener este hábito negociador? ¿Por qué han tenido que pasar varios millones de actos médicos perdidos con el sufrimiento de la poblacion española en el Sistema Nacional de Salud por mor de la huelga? Creo que es absolutamente irresponsable el haber esperado hasta este momento para sentarse con el Comité de Huelga a negociar", ha señalado el consejero 'popular'.

En este punto, ha llamado a Mónica García a parar la huelga antes de la siguiente convocatoria programada. "No hacerlo es una grave irresponsabilidad. No hacerlo es cargar bajo sus hombros con la responsabilidad de dar asistencia sanitaria, que ya de por sí tiene dificultades, a los pacientes que cada vez se acumulan más retrasos", ha subrayado.

Con todo, ha destacado que las comunidades del Partido Popular afrontan el pleno de este viernes con un "hábito tranquilo" y "de diálogo". "Queremos ayudar, queremos trabajar en la solución de los problemas que sufren nuestros ciudadanos y que realmente, como digo, es impensable y es intolerable", ha remachado.