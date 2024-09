La Agencia Mundial Antidopaje recurre la absolución de Jannik Sinner

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de dopaje del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, después de que este fuese exculpado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) a pesar de haber dado positivo dos veces por la sustancia prohibida clostebol en marzo de este año. "La AMA considera que la conclusión de que no hubo culpa o negligencia no fue correcta según las reglas aplicables. La AMA solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia", señaló la AMA en un comunicado, desvelando que el recurso fue presentado el jueves. La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) reveló en agosto que el italiano dio positivo dos veces por niveles bajos de clostebol en marzo, pocas semanas después de conquistar su primer título de 'Grand Slam' en el Abierto de Australia. La ITIA absolvió a Sinner de culpa y negligencia al aceptar su explicación de que la sustancia había entrado accidentalmente en su organismo a través de un producto que su fisioterapeuta había utilizado para tratar una pequeña herida. El italiano perdió puntos en la clasificación y premios en metálico porque uno de los positivos se produjo en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde alcanzó las semifinales. La decisión de la ITIA podría ser recurrida tanto por la AMA como por las autoridades antidopaje italianas.

Compartir nota: Guardar