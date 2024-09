Israel lanzó más de 80 bombas sobre el lugar donde estaba Nasralá, según 'The New York Times'

La aviación israelí lanzó más de 80 bombas sobre el lugar donde estaba el secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, quien falleció el viernes en los barrios del sur de Beirut, la capital de Líbano, según fuentes citadas por el diario estadounidense 'The New York Times'. Las 80 bombas cayeron en un corto periodo de pocos minutos con el objetivo de asegurarse de que Nasralá no sobrevivía, según fuentes de la Defensa israelí. El diario neoyorquino ha destacado además que las autoridades israelíes sabían desde hace meses la localización de Nasralá y que finalmente decidieron lanzar el ataque la semana pasada porque temían un cambio de ubicación inminentemente, según tres fuentes israelíes citadas por el 'NYT' bajo condición de anonimato. Efectivos de Hezbolá localizaron e identificaron el cuerpo de Nasralá ya el sábado por la mañana. También identificaron a otro dirigente de Hezbolá, Alí Karaki, según las fuentes israelíes, que tendrían información procedente de suelo libanés. Hezbolá ha confirmado también de forma oficial la muerte de Nasralá. Las tres fuentes israelíes han destacado que no ha muerto en el bombardeo Hashem Safiedín, considerado como un hombre clave dentro del trabajo político y social de Hezbolá y está considerado posible sucesor de Nasralá.

