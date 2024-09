Israel advierte de que la guerra con Hezbolá no termina con la muerte de Nasralá

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, ha advertido de que las operaciones militares contra Hezbolá no han concluido con la muerte de su líder, Hasán Nasralá, como consecuencia del intenso bombardeo del viernes sobre instalaciones del grupo en el sur de Beirut. "Esto no ha terminado, Hezbolá tiene más capacidades", ha dicho Hagari en una declaración en la que ha informado de que la fuerza aérea continúa este sábado bombardeando posiciones de la organización chií en diferentes partes de Líbano. Hagari ha celebrado la muerte de Nasralá y ha destacado que durante décadas ha sido "uno de los mayores enemigos de Israel de todos los tiempos" y representando una amenaza para los ciudadanos. "Eliminarle ha hecho del mundo un lugar más seguro", ha recalcado. En esa línea se ha manifestado el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien ha sido la primera persona del gabinete de Benjamin Netanyahu en referirse a la muerte de Nasralá, responsable, ha acusado, del "asesinato de miles" de israelíes, civiles y militares, así como de ciudadanos extranjeros. "A nuestros enemigos les digo: somos fuertes y decididos. A nuestros socios les digo: nuestra guerra es vuestra guerra. Y al pueblo de Líbano le digo: nuestra guerra no es contra vosotros. Es hora de cambiar", ha conminado. Este sábado, las FDI han confirmado la muerte de Nasralá tras los ataques lanzados el viernes contra una de las bases subterráneas de Hamás en el barrio de Dahieh, en el sur de la capital libanesa. Durante la pasada noche, el Ejército israelí ha bombardeado "140 objetivos terroristas de Hezbolá", incluidos decenas de lanzadores que "apuntaban a la retaguardia de Israel" y otros edificios en los que "se almacenaban armas". Las FDI han confirmado a su vez la muerte de otros altos mandos de Hamás que se encontraban con Nasralá en el momento del ataque, entre ellos Ali Karki. Fuentes israelíes apuntan que entre las víctimas mortales estaría el comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abbas Nilforoushan.

