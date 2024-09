Huracán Helene mata a 21 y deja sin electricidad a millones tras tocar tierra

(Bloomberg) -- Helene está provocando peligrosas lluvias e inundaciones en todo el sur de EE.UU., donde ha causado la muerte de al menos 21 personas y ha cortado el suministro eléctrico a más de 4 millones de clientes tras tocar tierra en Florida como huracán de gran intensidad.

Más de 5,2 millones de personas se enfrentan el viernes a un riesgo moderado o alto de lluvias excesivas a medida que Helene, con vientos de 35 millas por hora, se adentra tierra adentro por Carolina del Norte, según Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU. Las lluvias más intensas se desplazarán ahora hacia Tennessee y Kentucky tras azotar partes de Georgia y las Carolinas.

Se prevé que la tormenta, que se ha debilitado hasta convertirse en una depresión tropical, se estanque sobre el valle del Tennessee a última hora del viernes y permanezca allí hasta el fin de semana mientras se fusiona con un sistema meteorológico mayor.

“Este será uno de los fenómenos meteorológicos más significativos que se produzcan en las porciones occidentales de la zona en la era moderna”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional mientras la tormenta descargaba lluvias a través del sur de los Montes Apalaches, donde los ríos ya han comenzado a desbordarse y podrían alcanzar alturas récord.

Se instó a los residentes aguas abajo de la presa del lago Lure, en el oeste de Carolina del Norte, a que huyeran de sus casas, ya que las autoridades temían que la estructura cediera e inundara el valle, dijo el servicio meteorológico. El cercano Cove Creek ha alcanzado una altura récord.

“Me sorprendería que no hubiera múltiples” roturas de presas en toda la zona, dijo en una reunión informativa el general de brigada Daniel H. Hibner, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU. “No es raro ver una rotura de presa durante un acontecimiento como éste”.

Se produjeron al menos 21 muertes relacionadas con la tormenta, según Associated Press. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo a última hora del jueves que la primera víctima mortal se produjo en Tampa, donde una señal cayó sobre un coche en la autopista.

La empresa de servicios públicos Duke Energy Corp. informó que casi 1,7 millones de hogares y empresas estaban sin electricidad en las Carolinas y Florida. La empresa dijo que la tormenta causó daños en unos 23.000 puntos de su sistema, incluyendo postes rotos y líneas eléctricas caídas.

“Todavía nos enfrentamos a las condiciones de la tormenta en las Carolinas”, dijo el portavoz de Duke Energy, Jeff Brooks. “Seguimos viendo mucha agua y mucho viento. Hemos tenido problemas para acceder a zonas con apagones debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra en las montañas.”

En Atlanta se decretó una inusual emergencia por inundaciones repentinas. La ciudad de Georgia ha recibido casi 8 pulgadas de lluvia en los últimos dos días y las fuertes lluvias continuarán hasta el mediodía.

Helene llegó a tierra a última hora del jueves como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de cinco escalones, con vientos de 140 millas por hora, cerca de la desembocadura del río Aucilla, en la región del Big Bend de Florida, en su costa occidental. Es cerca de donde el huracán Debby golpeó en agosto y el gran huracán Idalia golpeó en 2023, dijo el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

La mortífera tormenta ha interrumpido el transporte, amenazado las cosechas y es tan masiva que la lluvia podría caer desde Springfield, Illinois, hasta Myrtle Beach, Carolina del Sur, una distancia de más de 700 millas. Los daños y las pérdidas podrían alcanzar los US$25.000 millones, según Chuck Watson, modelador de catástrofes de Enki Research.

Más de 900 vuelos con origen o destino en EE.UU. fueron cancelados el viernes, siendo los más afectados Charlotte, Carolina del Norte, Tampa y Atlanta, según FlightAware, un servicio de seguimiento de compañías aéreas.

Los cultivos de algodón en el sureste y el Atlántico medio, así como el maíz y la soja en zonas tan septentrionales como el centro de Indiana y Ohio, corren el riesgo de sufrir daños por los impactos de Helene, según un informe de StoneX.

Además de la devastación causada por Helene, la tormenta tropical John tocó tierra de nuevo en la costa de México tras traer casi una semana de inundaciones a toda la región, incluidos los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. La tormenta se ha aferrado a la costa, arrastrando fuertes lluvias hacia las zonas montañosas del interior.

En otra parte del Atlántico, se ha formado la tormenta tropical Joyce, que se une al huracán Isaac lejos de tierra, donde no serán amenazas inmediatas. Esto eleva el total de la temporada a 10 tormentas con nombre. La temporada de huracanes en el Atlántico, que finaliza el 30 de noviembre, tiene en promedio 14 tormentas.

