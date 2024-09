El Barça coincide con el City y el Real Madrid con el Chelsea en la "Champions" femenina

Madrid, 27 sep (EFE).- Barcelona y Real Madrid conocieron este viernes sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina, en la que el primero se medirá al Manchester City (ING), el St. Polten (AUT) y el Hammarby (SUE) en busca de su cuarto título y el segundo se enfrentará al Chelsea (ING), el Twente (NED) y el Celtic (ESC).

El sorteo, manual y con el condicionante de evitar enfrentamientos de equipos de la misma nacionalidad, emparejó en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) al Barça en el grupo D con el City, club de las exazulgranas Laia Aleixandri y Leila Ouahabi, que debuta en esta fase tras caer ante el Real Madrid en las eliminatorias de 2021-22 y 2022-23.

Los campeones de las ligas austríaca y sueca, St. Polten y Hammarby, respectivamente, serán los otros rivales de las de Pere Romeu en busca de los cuartos de final de la competición, que mantiene esta temporada su formato habitual.

El St. Polten, cuya mejor actuación fueron los octavos de final en la temporada 2020-2021, ha superado tres cruces para volver a la fase de grupos -contra Neftçi, Vllaznia y Mura-, y el Hammarby se estrenará después de eliminar al Benfica, que fue cuarto finalista la campaña pasada. Las suecas perdieron el primer encuentro en casa (1-2), pero remontaron a domicilio (0-2).

El Barça, que entró en el sorteo dirigido por Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA y la alemana Fatmire Alushi, dos veces campeona, defiende el título que ganó la temporada pasada frente al Lyon y busca la cuarta "Champions" de su palmarés, que sería la tercera consecutivo, después de las de 2022-2023 y 2020-2021.

El Real Madrid volvió a quedar emparejado por tercer año consecutivo (grupo B) con el Chelsea, campeón de la liga inglesa dirigido por francesa Sonia Bampastor, anterior técnica del Lyon, que sustituyó en verano a Emma Hayes y es la única que ha ganado la competición como jugadora y como entrenadora.

Las inglesas llegaron la última temporada hasta las semifinales, en las que fueron eliminadas por el Barça, y compartirán grupo también con el Twente neerlandés y el Celtic escocés.

El equipo de José Alberto Toril disputa su cuarta campaña europea, tras eliminar al Sporting portugués al ganarle a domicilio (1-2) y anoche en su estadio (3-1). Las blancas no superaron hace un año la fase de grupos y su objetivo en Europa es volver a las eliminatorias tras haber alcanzado los cuartos de final en 2021-2022.

El Twente es el vigente campeón de Países Bajos y después de derrotar al Cardiff (PDG) el Valur (ISL) y el Osijek (CRO) tratará de emular al Ajax, que la última temporada se convirtió en el primer neerlandés de la fase de grupos y avanzó a cuartos de final.

El Celtic es el primer equipo escocés que participa en la fase y lo hace como campeón de su país, después de haber superado tres rondas frente a KuPS Kuopio (FIN), Gintra (LTU) y Vorskla Poltava (POL).

El grupo A estará comandado por el Lyon francés, ocho veces campeón -la última en 2021-2022- y actual subcampeón, junto al Wolfsburgo, subcampeón de liga alemán y de la "Champions 2022-2023, el Roma, campeón italiano y el Galatasaray turco que debuta.

El C lo integrarán el Bayern Munich, que ganó el título en Alemania, pero no superó la última fase de grupos, el Arsenal inglés con las internacionales españolas Mariona Caldentey y Laia Codina, que hace un año no pasó de esta fase, y el Juventus italiano, subcampeón doméstico, que accede por tercera vez a esta ronda al convertirse en el primer club que elimina al PSG antes de cuartos desde que lo hizo el Tyresö sueco en la campaña 2013-14.

La fase de grupos se jugará entre el 8/9 de octubre y el 17-18 de diciembre y la final se disputará en el estadio José Alvalade de Lisboa en fecha por confirmar, entre el 23, 24 o 25 de mayo.

Composición de los grupos:

grupo A: Lyon (FRA), Wolfsburgo (GER), Roma (ITA), Galatasaray (TUR)

grupo B: Chelsea (ING), Real Madrid (ESP), Twente (NED), Celtic (ESC)

grupo C: Bayern Munich (GER), Arsenal (ING), Juventus (ITA), Valerenga (NOR)

grupo D: Barcelona (ESP), Manchester City (ING), St. Polten (AUT), Hammarby (SUE)

Primera jornada: 8/9-oct

Segunda jornada: 16/17-oct

Tercera jornada: 12/13-nov

Cuarta jornada: 20/21-nov

Quinta jornada: 11/12-dic

Sexta jornada: 17/18-dic. EFE