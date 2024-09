Consejo Mundial Boxeo (WBC) entra en Europa desde gimnasio de Alto Rendimiento en Madrid

David Ramiro

Alcorcón (Madrid), 27 sep (EFE).- 3.000 metros cuadrados. Mil deportistas. Trescientos boxeadores, un veinte por ciento mujeres. Estas son algunas de las cifras que reflejan la magnitud de un centro de alto rendimiento que ha servido al Consejo Mundial de Boxeo (WBC) para elegirlo como su puerta de entrada a Europa.

Un proyecto que gira alrededor del amor por el boxeo. Sus orígenes se remontan a 1996, cuando Fernando Sánchez Eizagaechevarria, promotor y entrenador, montó una primera escuela en la que impartía 'full contact' y 'kick boxing' como únicas actividades.

El paso de los años y la experiencia como competidor, entrenador, promotor y manager hicieron a Fernando conocer el negocio desde la base hasta la parte empresarial en la que el deporte comparte negocio con grandes marcas y televisiones. De esa forma fue creciendo hasta convertirse en una referencia en el sector.

Mil deportistas entre amateurs, profesionales y practicantes aficionados a los deportes de contacto forman parte de Emporio, cuya sede, en el polígono industrial de Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid), es también la sede del primer Centro de Alto Rendimiento de boxeo del Consejo Mundial.

Para sellar esta alianza viajó hasta España el mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de boxeo desde 2014 e hijo de José Sulaimán, que fue administrador del WBC durante más de tres décadas.

"Este centro de alto rendimiento revoluciona la manera de poderle dar a boxeadores aficionados, experimentados o profesionales un hogar. En cuanto entras al recinto lo sientes como tu casa. Es de los más espectaculares que he visto en mi vida", apunta a EFE Sulaimán, que califica a este centro como "un buen canal de entrada a Europa para desarrollar el boxeo".

Este centro deportivo de Alcorcón, que tiene en sus paredes un neón en el que se lee 'Welcome to the jungle' (bienvenido a la jungla), puede presumir de tener en sus vitrinas unos guantes que lo emparentan con el Consejo Mundial, un símbolo que pretenden que sirva para impulsar el boxeo, como asegura Sandor Martín, que antes de final de año peleará por el título mundial del peso superligero.

"Estamos en un momento magnífico. Hay un auge del boxeo y los gimnasios están llenos. Los resultados en los Juegos han ayudado mucho, son los mejores de la historia. Hay mucho talento por explotar. Estamos cambiando la visión de la sociedad. Estamos en un momento muy bueno y hay que aprovecharlo", declara.

"Es un centro de entrenamiento magnífico. Se va a consagrar en la capital del país como un lugar clave. Se busca que sea un centro neurálgico para practicar el deporte de alto nivel y dar salida a boxeadores. Estar avalado por el Consejo Mundial de boxeo supone un hecho bastante importante y significativo para el boxeo español", subraya.

Desde el nivel de iniciación hasta el profesionalismo, los asistentes pueden pasar desde el campo amateur hasta entrenar con grandes campeones del ámbito nacional e internacional.

El objetivo es claro y en la puerta de la calle está reflejado: 'In search of glory' (En busca de la gloria). Un lema que pretende reflejar la filosofía que trata de mantener Fernando Sánchez con el objetivo de "devolver la gloria al boxeo español que tanto merece y situarlo a la altura de otros países". EFE