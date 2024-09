Activistas vuelven a lanzar sopa contra 'Los Girasoles' de Van Gogh por la condena de dos compañeros

Tres activistas de la plataforma ecologista 'Just Stop Oil' han lanzado botes de sopa contra dos cuadros de Van Gogh en la National Gallery de Londres para protestar por la condena este viernes de dos de sus compañeros, que realizaron el mismo acto en marzo del 2022. "Las generaciones futuras considerarán que estos presos de conciencia están en el lado correcto de la historia", han señalado los activistas durante el momento en el que han arrojado el contenido de dos latas de tomate contra 'Los Girasoles' de los años 1888 y 1889. Los tres activistas han recordado que, en estos momentos, 25 miembros de 'Just Stop Oil' se encuentran en prisión. Una de las ecologistas, Ludi Simpson, ha afirmado que se enfrentarán "a todo el peso de la ley" y ha cuestionado cuándo se exigirán responsabilidades "a los ejecutivos de los combustibles fósiles y a los políticos que han comprado por el daño criminal que están imponiendo a todo ser vivo". La plataforma ha informado que un juez ha condenado a las activistas Phoebe Plummer y Anna Holland a dos años y 20 meses de cárcel por lanzar sopa de tomate contra una de estas obras en octubre del 2022 mientras preguntaban "¿Qué vale más? ¿El arte o la vida?". El cuadro no sufrió daños al estar protegido por un cristal. 'Just Stop Oil' afirma en un comunicado que se les prohíbe el derecho de protesta mientras "los verdaderos criminales, los que impulsan las explotaciones de petróleo, siguen libres".

Compartir nota: Guardar