Familiares de Ayotzinapa claman desde la UNAM contra el abandono del Gobierno mexicano

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- Los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa participaron este jueves, en el que se conmemora el décimo aniversario de los hechos, en un acto en la Universidad Autónoma de México (UNAM) donde clamaron contra la gestión del caso realizada por el Gobierno encabezado por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El acto, organizado por el movimiento estudiantil de la UNAM, se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras, donde familiares y jóvenes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos, a la que pertenecían los desaparecidos, fueron recibidos entre cánticos de apoyo y protestas dirigidas especialmente a López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Los padres y madres ya de manera abierta, pública, manifestaron tener una esperanza y le apostaban a la Administración de Andrés Manuel López Obrador para que se llegara a la verdad y que se pudiera llegar al paradero de los 43 estudiantes", explicó el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, sobre el optimismo suscitado ante la llegada del actual presidente, tras los fiascos de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

No obstante, y según explicó pese al buen inicio de la Administración con la creación de la Comisión de la Verdad, que realizó avances significativos, las ilusiones de los familiares se desvanecieron en cuanto las pesquisas señalaron al Ejército mexicano, tras lo cual las investigaciones "cayeron en picada".

Expresó, con indignación el abogado, que "lamentablemente", han visto al presidente López Obrador "en las últimas mañaneras (su conferencia matutina) cómo ha dicho de manera pública que los elementos del Ejército mexicano no tienen nada que ver con el caso (...) Que no hay ni una sola prueba de que el Ejército haya participado en el caso Ayotzinapa".

El enfado y desencanto con el Gobierno es generalizado entre los familiares de los desaparecidos como ratificó Joaquina García Velázquez, madre del normalista Martín Getsemany Sánchez García, quien con voz quebrada denunció que el presidente "protege mucho a sus militares".

"El Ejército tiene mucha culpa (...) le hemos dejado claro al Gobierno que estamos enojados, que la herida sigue abierta a diez años de estos hechos", reclamó María Magdalena Maestro, madre del desaparecido Antonio Santana Maestro.

La madre animó a los asistentes en la abarrotada Aula Magna de la facultad a participar en la marcha que tendrá lugar en la tarde de este jueves desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, y a mostrar en ella el enojo que sienten.

"Solamente le pedimos (a López Obrador) verdad y justicia, es lo único que le pedimos, no le estamos pidiendo nada, ni dinero, ni puestos, a mí no me interesan esas cosas", exigió.

En esta misma línea se mostró el abogado de las familias, quien quiso desmentir los supuestos intereses políticos que les atribuyen ciertas voces mediáticas.

"A los padres y madres, no les interesa la política, no sabemos de políticas, no nos metemos ahí, ese no es el interés. El único interés de los padres y madres es saber lo que ocurrió la noche del 26, de saber el paradero de los 43", sentenció Vicario Aguilar. EFE

