VÍDEO:Robles dice que Gobierno "no puede aceptar" que México excluya al Rey,que representa a España en tomas de posesión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este miércoles que España no vaya a estar representada en la toma de posesión de la presidenta mexicana electa, Claudia Sheinbaum, tras quedar Felipe VI excluido del evento, sobre todo porque México "es un pueblo hermano", pero ha subrayado que el Gobierno no podía aceptar que se excluya al jefe del Estado, que representa al país en estas tomas de posesión. Las autoridades mexicanas no han cursado invitación al rey para la toma de posesión de Sheinbaum, la candidata oficialista de las elecciones, el próximo 1 de octubre. Esto es algo que el Gobierno considera "inaceptable" y, en consecuencia, ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel, según ha informado el Ministerio de Exteriores. El presidente en funciones mexicano, Andrés Manuel López Obrador, puso "en pausa" las relaciones bilaterales con España en 2022 y pidió a Felipe VI que se disculpara por los excesos en la Conquista. Sin embargo, dijo a la nueva presidenta electa que podría retomar la relación con España en su mandato. En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Robles se ha ceñido al comunicado del Ministerio de Exteriores y ha recalcado que Felipe VI "va siempre a todas las tomas de posesión, por lo que el Gobierno no puede aceptar que en este caso se le excluya". "Si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada", ha recalcado. Eso sí, ha lamentado la ausencia de España en el acto. "Lo sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano", ha asegurado la ministra de Defensa.

