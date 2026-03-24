República Dominicana se suma al 'Pacto Alimentación Primero' con objetivo del Hambre Cero

Santo Domingo, 24 mar (EFE).- La República Dominicana se sumó este martes al 'Pacto Alimentación Primero', que ya ha sido ratificado por los parlamentos de México, Guatemala y Chile, que busca consolidar acciones parlamentarias que permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo del Hambre Cero fijado por las Naciones Unidas para 2030.

"Este Pacto busca tener resultados, no es simplemente una declaración más sino que está articulado principalmente a resultados concretos como la aprobación de leyes y presupuestos para programas claves vinculados con lucha contra el hambre", dijo a EFE el Oficial del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, Luis Lobo.

Agregó que la actual situación es "compleja" a nivel mundial, marcada por "conflictos y guerras" además de "crisis climáticas y políticas", el Pacto "lo que hace es darle más herramientas a los Estados para asegurar que puedan enfrentarse a estos retos".

Esta iniciativa, que forma parte de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, cuenta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la Embajada de España en la República Dominicana y la Alianza España - FAO Américas, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El acuerdo interparlamentario busca que se sitúe el derecho a la alimentación adecuada en el centro de las agendas públicas y consta de siete compromisos, entre los que destacan: priorizar la seguridad alimentaria y la nutrición en las agendas políticas; impulsar una agenda legislativa que garantice el derecho a una alimentación adecuada, y supervisar la aplicación de las leyes y políticas de seguridad alimentaria y nutrición.

En su intervención, en el acto de la firma, celebrado en el Congreso Nacional de la República Dominicana, el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, advirtió de que si bien los datos regionales "muestran avances importantes", existen "limitantes estructurales".

"América Latina y el Caribe han reducido el hambre durante dos años consecutivos, sin embargo aún existe una población que enfrenta subalimentación", apuntó.

De acuerdo con Castañeda, más del 25 % de los habitantes de dicha región viven en inseguridad alimentaria y 180 millones de personas que no pueden asumir el coste de una dieta saludable. Además, a nivel global, 733 millones de personas continúan en situación de hambre.

Por su parte, la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, destacó que la "inseguridad alimentaria afecta de forma desigual a hombres y a mujeres, en América Latina la brecha es de ocho puntos".

"Cerrar la brecha de género en productividad agrícola y de salarios podría reducir la inseguridad alimentaria en 45 millones de personas", afirmó.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados dominicana, Alfredo Pacheco, expresó que espera que "muy pronto los diferentes países de América Latina y el Caribe se sumen a esta importante iniciativa".

Pacheco advirtió que "el hambre no espera" y la política cuando se pone al servicio de la dignidad humana tampoco debería esperar para luchar" contra este problema. EFE

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