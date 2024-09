UniCredit asegura que no buscará un asiento en el consejo de administración de Commerzbank

El banco italiano UniCredit ha afirmado este miércoles que no solicitará un asiento en el consejo de administración de su rival Commerzbank, a pesar de que la transalpina podría convertirse en el mayor accionista de la alemana de autorizar el regulador su participación del 21%. El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, ha afirmado en un evento organizado por Bank of America que "todos los escenarios están abiertos" respecto a su posición en Commerzbank, por lo que no descartaría la compra, aunque ha asegurado que, por el momento, UniCredit es solo un inversor más de Commerzbank. "Normalmente no creo que los inversores deban tener puestos en los consejos de administración", ha indicado Orcel. "En este caso concreto, creo que no es apropiado que tengamos un puesto en el consejo porque también somos un competidor. No creo que eso sea correcto", ha añadido. Estas declaraciones se suceden a las realizadas el pasado lunes por el canciller alemán, Olaf Scholz, que calificó de "ataques" y "hostiles" los recientes movimientos acometidos por UniCredit para hacerse con Commerzbank, que aquel mismo día presentó la documentación necesaria para incrementar su control en esta última hasta el 21%. "Los ataques poco amistosos y las adquisiciones hostiles no son nada buenos para los bancos, y por eso el Gobierno alemán ha adoptado una posición clara al respecto y ha dejado muy claro que no consideramos que sea una actuación adecuada", resumió el político. Asimismo, Scholz rechazó la entrada de UniCredit por haberse realizado "sin ninguna cooperación, consulta ni comentarios" y manifestó que la firma con sede en Frankfurt es un banco "de éxito", clave para la financiación de la industria y pymes nacionales. "Y es capaz de proveerla bien como entidad independiente", abundó. A tal efecto, su Administración ya informó el 20 de septiembre que había decidido no vender más acciones de Commerzbank "hasta nuevo aviso", incluidos los títulos relacionados con cualquier programa de recompra, con el objetivo de obstaculizar el desembarco de UniCredit. Berlín controla actualmente el 10% del banco, según recoge su página web. De su lado, UniCredit anunció el lunes que se hizo con los instrumentos financieros equivalentes a una participación adicional del 11,5% en Commerzbank, de la que ya posee alrededor del 9% del capital social. No obstante, su liquidación física no se producirá hasta que se obtenga la autorización regulatoria para ostentar inversiones superiores al 10%, pero que no superen el 29,9%. En consecuencia, de recibir el visto bueno de los supervisores, UniCredit tendría vía libre para hacerse posteriormente con casi el 30% de las acciones.

