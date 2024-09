Sheibaum dice que invitó a Sánchez y no al Rey porque éste no respondió a la carta de AMLO exigiendo disculpas

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha explicado este miércoles que había invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al Rey Felipe VI a su toma de posesión el próximo 1 de octubre porque el monarca no respondió a la carta que le envió el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 exigiendo una disculpa pública de España por el pasado colonial. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Sheinbaum ha explicado que el pasado julio "se envió una nota diplomática" invitando a Sánchez a la toma de posesión y de hecho ella misma habló con el jefe del Ejecutivo "hace un par de días" sobre este asunto. La presidenta electa ha recordado que el actual inquilino de Los Pinos envió en marzo de 2019 una carta a Felipe VI en la que, con motivo del 200 aniversario de la independencia en 2021, planteaba que "el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravias causados" durante la Conquista. "Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales", ha lamentado.

