Opositor venezolano Leocenis García cumple 15 días preso e incomunicado, denuncia su hija

Caracas, 25 sep (EFE).- El dirigente antichavista Leocenis García cumplió este miércoles 15 días detenido e incomunicado en Venezuela, donde fue capturado por la Policía en el contexto de la crisis poselectoral que vive el país, según denunció su hija, Laura García.

En un vídeo compartido en Instagram, la joven explicó que las últimas dos semanas han estado llenas de "incertidumbre y frustración" debido a esta incomunicación con su padre, líder del partido Prociudadanos, quien está recluido -aseguró- en la cárcel de El Rodeo, ubicada a las afueras de Caracas.

"No sé cómo está mi papá, no lo he visto, no sé cómo está su salud, no sé nada de él", dice García en el vídeo, en el que reitera que su padre es víctima de una "detención arbitraria", sin explicar de qué lo acusa la Justicia.

Recordó además que el político, de 42 años de edad, ha estado preso en varias ocasiones y que en dos de ellas hizo huelgas de hambre que le dejaron "consecuencias" en su salud, por lo que debe tomar medicación diaria, algo que no sabe si se le ha garantizado desde que fue arrestado.

"Exijo ver a mi papá, exijo su libertad", insistió.

García, quien recibió en enero una habilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mostró intenciones de competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

En un vídeo publicado días después de los comicios, Leocenis García dijo que la Constitución había sido "ultrajada" por el Gobierno, al que criticó por reprimir algunas protestas contra el resultado electoral, y tildó la de fraude controvertida reelección de Maduro.