Javier Giner hace una "reivindicación radical y salvaje" del ser humano en la serie 'Yo, adicto'

El director Javier Giner ha intentado hacer una "reivindicación radical y salvaje de lo que es un ser humano, de la humanidad y de la empatía", en la serie 'Yo, adicto', basada en su libro homónimo en el que relata su proceso de desintoxicación, y que se presenta fuera de concurso en el Festival de San Sebastián. "He hecho esta serie como quien forma parte de una terapia de grupo, eso solo funciona cuando te comunicas desde tu herida más profunda, desde tu vulnerabilidad más frágil", ha manifestado. Giner, junto a parte del reparto de la serie -Oriol Pla, Marina Salas, Victoria Luengo, y Omar Ayuso-, ha explicado en rueda de prensa que está "muy emocionado" por presentar este proyecto. "Llevo llorando en las entrevistas toda la mañana", ha afirmado, para a continuación tener que parar sus palabras por las lágrimas. "Todos los momentos de mi vida se están juntado ahora mismo y todo lo que he hecho me ha traído aquí", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado, "el estado en que nos encontramos todos es sintomático del proceso de creación de esta serie, en el sentido de seres humanos encontrándose a si mismos, sin vanidades, sin egos, de forma descarnada". "'Yo, adicto' es un artefacto audiovisual que hemos conseguido entre todos que esté en carne viva y que sea desgarrados y de alguna manera casi catárquico", ha expresado. En esa línea, ha incidido en que "en la serie se habla de un proceso individual, pero hay una reivindicación del grupo, de las redes de afectos, del poder. 'Yo, Adicto' es un reflejo de la vida. En una clínica de desintoxicación se llora mucho, pero se ríe mucho, porque lo que está en juego es la muerte y la vida". Giner, no obstante, ha asegurado que, "aunque hubo momentos que Oriol atravesó que fueron difíciles, duros emocionalmente, muy exigentes, también es cierto que no hemos sufrido tanto como pensáis porque todo ha estado, de alguna manera, rodeado de mucho cariño y de mucho cuidado unos por otros. Y nos hemos reído mucho y seguimos riéndonos mucho a día de hoy porque, al final, somos todos unas payasas". Además, ha apuntado, en cuanto al reparto, que ha intentado "elegir actores o actrices a los cuales yo íntimamente admiraba para proponerles a todos ellos un reto y tener la sensación de llevarles más allá e incluso de sorprenderme a mí mismo y sorprenderles a ellos haciendo cosas que nunca hemos visto hacer". "Me emociona profundamente porque tengo la sensación de que es como si se presentaran de alguna manera al mundo de una manera nueva", ha agregado. "Estoy bendecido absolutamente por un ejército salvaje y de valientes. Yo me he tirado al vacío y me podía haber caído por el barranco solo y haberme pegado la gran hostia de mi vida pero, sin embargo, cuando miré atrás tenía a toda una orquesta de actores que saltaban al vacío conmigo confiando a ciegas en una persona que está debutando y diciendo: aquí estoy Javi yo te lo voy a dar todo", ha valorado. Javier Giner ha asegurado estar "harto, cansado y exhausto de escuchar que este negocio es salvaje, que la televisión es salvaje" porque "se puede ser exigente y perfeccionista sin ser un tirano. Se puede rodar una serie teniendo en cuenta los seres humanos que forman parte de ella, desde el primero hasta el último". "Hay una corriente de energía que atraviesa 'Yo, adicto' como ficción y como proyecto que simplemente está a favor de la humanidad y de comunicarnos desde los lugares vulnerables que nos hacen personas y dejar de jodernos la vida los unos a los otros. Creo que hay una profunda reivindicación del poder de la bondad", ha aseverado. Según ha recordado, "que una mujer, que está aquí sentada, fuese capaz de mirarme en un momento donde yo era un monstruo y decirme, tú eres un monstruo, pero debajo del monstruo tienes dignidad, a mí eso me salvó la vida. Tengo la sensación de que en esta sociedad en la que vivimos se nos olvida hablar de lo verdaderamente importante, y hemos intentado que justamente sea un puñetazo que intente derribar todo eso". "CAMBIAR LA VIDA" Por su parte, Oriol Pla, que encarna al propio Giner en la serie, ha asegurado que Javier es "una persona increíble, súper generosa y mágica que nos ha acogido con una desnudez y una amor en mayúsculas. "A nivel íntimo es un regalo que me ha cambiado la vida: antes era más feliz, ahora estoy amargado", ha bromeado. En esa línea, ha resaltado que han sentido "mucho amor el uno por el otro de primeras", al tiempo que ha subrayado la "entrega total" que ha tenido tanto él mismo como el resto del reparto porque, según ha dicho, "hemos ido a tumba abierta, nos hemos entregado en cuerpo y alma". Omar Ayuso, por su lado, ha asegurado que su involucración con este proyecto "es absoluta", entre otros motivos porque "la adicción es un tema que me toca profundamente". Así, ha apuntado que el personaje de Iker es "un caso particular que representa un caso generalizado de abuso que están en todas las industrias". "Me emociona profundamente, es una serie importante, que da voz a la vida de gente estigmatizada", ha apuntado.

