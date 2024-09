HRW pide a la ONU una investigación internacional en torno a las hostilidades entre Israel y Hezbolá

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este miércoles a Naciones Unidas que establezca una investigación internacional en torno al repunte de las hostilidades entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá y ha denunciado la muerte de cientos de personas en los bombardeos ejecutados por el Ejército israelí contra Líbano. "El Ejército israelí mató a cientos de personas en Líbano en un solo día. Miles resultaron heridas y se vieron obligadas a huir de sus hogares y cientos de viviendas, negocios y granjas fueron destruidas", ha denunciado la directora de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Lama Fakih. "Es fundamental que Israel y Hezbolá cumplan con las leyes de la guerra para minimizar los daños a los civiles", ha manifestado, antes de destacar que "la presencia de un comandante de Hezbolá, un lanzacohetes u otra instalación militar en una zona poblada no justifica un ataque a la zona sin tener en cuenta a la población civil, incluido el deber de distinguir a los combatientes de los civiles y respetar la regla de proporcionalidad". Así, ha subrayado que "dada la gravedad de la situación, los Estados miembro de la ONU deberían tomar medidas urgentes para establecer una investigación independiente sobre las violaciones durante las hostilidades actuales", según un comunicado publicado por la organización. "Al mismo tiempo, Líbano también debería otorgar al Tribunal penal Internacional (TPI) un mandato para investigar los graves crímenes internacionales", ha sostenido. HRW ha recalcado que el equipo investigador debería desplazarse inmediatamente a la zona para recopilar información sobre posibles violaciones del Derecho Internacional. La ONG ha hecho hincapié en que las investigaciones deben incluir, además de los bombardeos israelíes y los lanzamientos de proyectiles por parte de Hezbolá, la oleada de explosiones en dispositivos de comunicaciones en Líbano, que dejaron cerca de 40 muertos y unos 3.000 heridos y que han sido achacadas a las autoridades de Israel. En este sentido, ha recordado que el uso de estos dispositivos de comunicación como arma parece violar la prohibición de las trampas explosivas en virtud del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Trampas Explosivas y Otros Artefactos de 1996, antes de agregar que estos ataques habrían sido indiscriminados al no distinguir entre objetivos militares y civiles. El aumento de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel presentó recientemente a Estados Unidos sus "planes operativos" respecto a Líbano.

