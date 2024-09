Tormenta tropical Helene activa alertas de huracán en Florida

(Bloomberg) -- La tormenta tropical Helene se dirige hacia el golfo de México, provocando alertas de huracán a lo largo de la costa occidental de Florida, así como en México y Cuba.

Con vientos máximos de 72 kilómetros (45 millas) por hora, Helene se encuentra a unos 280 kilómetros al este-sureste de Cozumel, México, y con rumbo al noroeste, dijo el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. en un aviso a las 2 p.m. hora de Nueva York. Se espera que la tormenta se acerque a Florida el jueves.

Helene debería convertirse en un huracán de categoría 3 y atravesará esta semana la región poco poblada de Big Bend, en Florida, antes de desviarse hacia el sur de Georgia, según Chuck Watson, experto en modelos de catástrofes de Enki Research. Las pérdidas y daños podrían ascender a entre US$6.000 millones y US$8.000 millones.

“Se espera que Helene se intensifique rápidamente sobre el este del golfo de México”, escribió en su pronóstico Robbie Berg, meteorólogo del centro de huracanes. “Los riesgos de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos huracanados dañinos siguen aumentando a lo largo de la costa noroeste y oeste de Florida”.

Se han emitido avisos de evacuación obligatoria para varios condados a lo largo de la costa, dijo la División de Manejo de Emergencias de Florida en un post en X. Además, el gobernador Ron DeSantis declaró una emergencia en 61 condados a medida que Helene se mueve hacia el norte.

El posible huracán también ha provocado la evacuación de algunas plataformas petrolíferas y de gas natural del golfo.

Según Berg, se prevé que Helene, una tormenta físicamente grande, empapará con fuertes lluvias una amplia zona desde Cuba y México hasta los Montes Apalaches a medida que se desplace hacia el norte, desbordando ríos y provocando deslizamientos de tierra. Se prevén hasta 30 centímetros de lluvia en algunas zonas de Florida y Georgia. Además, Helene empujará un muro de agua a medida que se acerque a la costa.

Huracán John

Mientras tanto, caen lluvias torrenciales en el suroeste de México, donde el huracán John tocó tierra en el estado de Guerrero a última hora del lunes como tormenta de categoría 3.

Dos personas murieron en un aluvión provocado por la tormenta, dijo en una rueda de prensa la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. John perdió fuerza el martes por la tarde pero persiste el riesgo de inundaciones repentinas a lo largo de la costa meridional de México durante varios días.

“Esa tormenta va a serpentear alrededor de la costa de México durante los próximos días, trayendo lluvias muy significativas a las regiones montañosas”, dijo Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather Inc. “Es una situación de alto riesgo”.

Partes de Chiapas pueden recibir hasta casi 40 centímetros de lluvia, mientras que los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero caerían hasta 50 centímetros. En algunas partes la cifra podría llegar a 76 centímetos, dijo el centro de huracanes de EE.UU. Acapulco, que aún se recupera del impacto directo del huracán Otis en octubre, volverá a quedar empapado, según Watson.

Más de 64.000 personas seguían con sus conexiones eléctricas afectadas a primera hora del martes, según datos de la Comisión Federal de Electricidad.

John tocó tierra en la costa del Pacífico y Helene amenaza con desatar inundaciones en Yucatán pocos días antes de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tome posesión de su cargo el 1 de octubre.

Además de Helene, el centro de huracanes está rastreando un segundo sistema atlántico en el Atlántico central que tiene un 80% de convertirse en tormenta en la próxima semana.

