Balance de lucha antiyihadista en cinco años: 37 menores detenidos, 116 expulsados y ningún plan de atentado inminente

Un dato reciente señala que 123 detenidos por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en España, durante los últimos cinco años, tenían progenitores extranjeros, lo que expone una realidad demográfica dentro de este fenómeno criminal. Según informó Europa Press, las fuerzas de seguridad, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, han desplegado una estrategia de prevención que el Gobierno describe como altamente eficaz, con énfasis en la neutralización temprana de amenazas antes de que alcancen fases operativas avanzadas.

De acuerdo con el balance de la lucha contra el terrorismo yihadista difundido por el Ministerio, entre 2021 y 2025 no se ha producido ningún caso en que los detenidos tuvieran planes de atentado inminente. Dentro de este periodo, las fuerzas de seguridad han arrestado a 37 menores de edad e identificado casos de autocapacitación y selección de posibles objetivos, aunque la mayoría de estas actividades se hallaban en estados iniciales. El Ejecutivo recalca que la actuación policial ha evitado el avance de estas amenazas hacia etapas más graves.

El medio Europa Press detalló que en el año 2025 se registraron 100 detenciones en España por posible vinculación con actividades yihadistas. Cataluña figura a la cabeza en número de arrestos, con 33 casos, seguida de la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, y Melilla, con cifras de 13, 13 y 9 respectivamente. Según publicó dicha agencia, la distribución territorial de los arrestos se interpreta como señal del nivel de actividad policial y capacidad de prevención, y no como reflejo automático de un riesgo inminente más alto en esas comunidades.

En este mismo periodo, las autoridades ejecutaron 116 expulsiones por infracciones muy graves del artículo 54.1.a de la Ley Orgánica 4/2020, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España. Europa Press consignó que el año 2023 resultó el de mayor número de expulsiones, con 47, seguido de 2022 con 32. Los años con menos expulsiones fueron 2021 y 2024, contabilizándose 5 y 11 respectivamente, mientras que hasta el cierre de la estadística de 2025, las expulsiones sumaban ya 21.

El Ministerio del Interior subrayó que la propaganda terrorista en la red mantiene impacto creciente sobre individuos cada vez más jóvenes, incluso menores, por lo que los cuerpos policiales han intensificado medidas preventivas para frenar la radicalización y el adoctrinamiento digital. El fenómeno de los denominados actores solitarios también surgió como preocupación principal. Según explicó el Gobierno en documentos a los que accedió Europa Press, se han identificado cuatro casos en que individuos actuaron de forma aislada, sin respaldo directo de organizaciones terroristas.

La edad promedio de los detenidos por delitos asociados al yihadismo desde 2021 se encuentra en los 32 años. De los arrestados durante estos cinco años, 196 poseían nacionalidad extranjera. El Ejecutivo precisó además que, entre los españoles arrestados en este tipo de operaciones, un gran número contaba con uno o ambos progenitores de origen extranjero. La diversidad de nacionalidades presentes entre los arrestados abarca países como Albania, Argelia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Francia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, México, Noruega, Pakistán, Palestina, Rusia, Siria, Tayikistán, Túnez, Ucrania y Yemen, entre otros.

Europa Press reportó que desde junio de 2015 se mantiene el nivel 4 sobre 5 en la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, con refuerzos introducidos primero por la escalada del conflicto entre Israel y Palestina y luego por la guerra en Irán. El Gobierno remarcó que este nivel se traduce en una vigilancia constante y acciones preventivas adicionales en los puntos considerados de mayor riesgo.

Entre las operaciones destacadas en este periodo figura la llevada a cabo el 25 de marzo por la Policía Nacional española en colaboración con la DGST marroquí. En ella, fue desarticulada una célula yihadista mediante la detención de un individuo en Mallorca y dos más en Tánger. Según las autoridades marroquíes, existían vínculos de esta célula con la rama de Daesh en el Sahel y Somalia. El Ministerio del Interior calificó los planes del grupo como enfocados a “una acción de gran envergadura”, aunque no se indicó que estuviera a punto de cometerse.

Tal como publicó Europa Press, la tendencia a la radicalización de individuos jóvenes a través de canales digitales no solo se observa en España, sino también en otros países europeos, lo que lleva a un monitoreo constante de contenidos en redes sociales y foros afines a la propaganda yihadista. El Gobierno considera que la detección temprana y el abordaje de casos aún incipientes han evitado que se produzcan atentados en fases avanzadas de preparación.

El Ministerio del Interior insiste en que la alta tasa de detenciones y expulsiones responde a la actividad preventiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y sostiene que estos resultados permiten mantener bajo control la amenaza, impidiendo que potenciales agresores consigan avanzar en sus planes. Las autoridades recalcan la importancia de la coordinación internacional y el intercambio de información en el marco de la lucha global contra el terrorismo islamista.

De acuerdo con los datos oficiales consignados por Europa Press, las medidas implementadas priorizan la intervención en focos de radicalización, el seguimiento de los actores solitarios, el control de las actividades sospechosas en internet y la cooperación con otros países europeos y del norte de África. El Gobierno sostiene que la respuesta de las fuerzas de seguridad a estas amenazas permanece ajustada a la evolución de los riesgos internacionales, combatiendo la captación temprana y la radicalización a través de las tecnologías de la información y velando por la neutralización de las amenazas en fases iniciales.