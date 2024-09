(Previa) La Real Sociedad quiere revitalizarse en el inicio del sueño europeo

La Real Sociedad será el primero de los dos equipos españoles presentes en la Liga Europa 2024-2025 en arrancar su participación con la visita este miércoles al OG Niza francés, un rival frente al que espera empezar a recuperar unas sensaciones olvidadas de momento en el inicio de temporada. El conjunto 'txuri-urdin' no ha tenido el mejor comienzo posible de campaña en LaLiga EA Sports y llega con alguna duda al cambio de chip que supone afrontar un año más el reto en competición europea, en esta ocasión en la segunda del escalón tras el positivo paso por la Liga de Campeones en la anterior temporada. El fútbol español afronta esta Liga Europa con el Athletic Club y la Real Sociedad, dos equipos que aspiran a llegar lejos y una final con simbolismo para ambos porque se celebrará el 21 de mayo en el Estadio de San Mamés. Para llegar allí, primero habrá que superar el nuevo formato, similar al de la Champions, con una liguilla y ocho rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro a domicilio, y con los ocho primeros clasificados directos a octavos, del 9º al 24º a un 'playoff' y el resto, eliminados. Para empezar, el conjunto que entrena Imanol Alguacil tratará de dar su mejor nivel competitivo para optar a los ocho primeros lugares, en una liga no excesivamente complicada donde tendrá como rivales al OG Niza francés, el Ajax neerlandés, la Lazio italiana, el Dinamo Kyev ucraniano, el PAOK griego, el Anderlecht belga, el Maccabi Tel-Aviv israelí y el Viktoria Plzen checo. El inicio para el equipo guipuzcoano será como visitante y en un desplazamiento cómodo, a Francia, justo donde acabó su andadura el año pasado ante el poderoso Paris Saint-Germain. Ahora, le espera un rival de menor entidad e inédito en su historia como el Niza, quinto clasificado de la última Ligue 1 el año pasado y que llega muy animado tras un gran fin de semana. Esto obligará a los 'txuri-urdines' a estar atentos, sobre todo después de un comienzo de temporada irregular y dubitativo, con sólo un triunfo, a domicilio ante el RCD Espanyol (0-1), y cuatro derrotas, en sus siete partidos disputados. Los de Alguacil llevan un mes sin ganar y a esta mala racha añaden un notable problema ofensivo con sólo tres goles anotados y sin ver puerta en los últimos cuatro encuentros, dato que se contrapone con su rival, que ganó 8-0 al Saint-Etienne. Esta flojera ofensiva es seguramente la tarea que más preocupa al técnico realista, cuyo equipo, que mantiene cierta solidez defensiva, logra generar, como se pudo ver en los duelos ante el Real Madrid y el Valladolid, pero que no ejecuta y que adolece de un '9' o de la mejor versión de un Mikel Oyarzabal más necesario que nunca. El capitán, suplente en el empate sin goles del pasado sábado en el José Zorrilla, podría ser una de las novedades en el once de un equipo que recupera a Brais Méndez y Javi López, aunque ahora Alguacil debe decidir si entran de inicio o les reserva, y que pierde arriba a Sadiq Umar. Jon Pacheco, Ander Barrenetxea o Aihen Muñoz podrían ser otras de las novedades de cara a repartir esfuerzos. Enfrente, un Niza que vuelve a competición europea tras ausentarse la pasada campaña y haber alcanzado los cuartos de final en la Conference League de 2022-2023, donde fue eliminado por el Basilea suizo. El inicio del equipo francés ha sido más positivo en su liga, donde marcha séptimo. El conjunto que entrena Franck Haise tiene en sus filas un viejo conocido de la afición realista como el extremo Mohamed Ali Cho, que será duda, y cuenta con un otros jugadores destacables como el centrocampista francés Tanguy Ndombelé, el veterano central brasileño Dante (40 años) o el joven delantero alemán de 19 años Youssoufa Moukoko. Hicham Boudaoui y Jeremie Boga parecen llegar al choque.

