PP y Vox en Cibeles piden reconocer a Edmundo González como presidente y que España no sea "la Venezuela de Maduro"

PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han pedido reconocer al candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo para que España no sea "la Venezuela de (Nicolás) Maduro" en el seno del Pleno, en el que se aprobado instar al Gobierno de la nación a su reconocimiento. La concejala del PP Yolanda Estrada ha afirmado que en estos momentos la libertad y la democracia "está amenazada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de subrayar que el PP lleva años denunciado a Maduro. "Es preocupante ver a la izquierda agitarse de manera incomprensible cuando hablamos de libertad. Lo contrario a la libertad y la democracia es el totalitarismo. Y desde el Partido Popular siempre vamos a condenar a los totalitarios, es decir, a aquellos políticos que señalan, tachan, insultan y persiguen a sus adversarios políticos y a quienes no comulgan con ellos a medios de comunicación, periodistas y jueces", ha reivindicado. También, ha cargado contra aquellos que "colonizan instituciones independientes que garantizan las democracias" aunque cree que además de Maduro el presidente del Gobierno también entra en esta descripción. "Ambos perdieron las elecciones de sus países, Venezuela y España, con un matiz. Nicolás Maduro pretende 'okupar' con K el Gobierno de Venezuela y Pedro Sánchez es el presidente legítimo, claro que sí, pero lo es porque inmoralmente ha pactado con delincuentes para mantenerse en el poder", ha subrayado. Además, Estrada ha pedido a la izquierda que sea capaz de verbalizar que Maduro "es un dictador", que González es "el presidente legítimo" de Venezuela y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, "se merece todos los reconocimientos internacionales por su labor por la paz y la democracia". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, encargado de presentar esta iniciativa, ha indicado que el Gobierno de Maduro ha procedido a "la friolera de 19.000 ejecuciones extrajudiciales, 15.000 casos de detención arbitraria y 700 casos de desaparición formal", en un país que carece de "los mínimos estándares democráticos" y sometiendo a la población a "una terrible crisis alimentaria y médica". "Desgraciadamente personajes de la extrema izquierda como (José Luis Rodríguez)Zapatero, Maduro o (Juan Carlos) Monedero han estado apoyando los crímenes chavistas de Maduro. Una censura que se ha llevado a cabo con la deportación de opositores, cerrando y cercenando a la prensa, el hostigamiento a las demás candidaturas y el impedimento del voto extranjero", ha aseverado. Además de solicitar que se reconozca a Edmundo González como el presidente electo del país, ha pedido que la Corte Penal Internacional acelere los procesos para la fase de juicio por crímenes contra la humanidad "contra Maduro y el resto de los responsables". "Viva Venezuela libre de comunismo, libre de chavismo, libre de voluntad y libre de la opresión", ha expresado Ortega Smith. Desde Más Madrid, que ha mostrado su voto en contra a esta proposición, la concejal Pilar Sánchez ha criticado que la política venezolana se haya convertido en parte de la política española porque la derecha y la extrema derecha "utilizan torticeramente" la situación de este país buscando más el rédito electoral que la mejora real". "Dejen de decir, señora Estrada, que España es una dictadura, porque como advertía hoy Luis García Montero, eso es lavarle la cara a cualquier dictador. Y la extrema derecha hoy va a tener el valor de defender aquí sus políticas y cuando gobierna sus dos medidas estrella que la ministra se lleve a esta gente a su casa o que les paguen un billete de vuelta a su país", ha reprochado. Sin embargo, ha vuelto a insistir en que desde su formación no van a reconocer el resultado que ha proclamado Maduro mientras no se presenten los resultados "completos y verificables". Por su parte, el concejal del PSOE Enrique Rico ha criticado que el PP utilice "el dolor del pueblo venezolano" con la intención de atacar al Gobierno central, a la vez ha mostrado su "rotundo rechazo a la hipocresía y demagogia". "Ya está bien, están cruzando todos los límites éticos y morales. Todo les vale para atacar al gobierno de nuestro país. No hay precedente de una oposición tan desnortada y desmedida como la que se sufre en España en estos momentos y no paran de hacer el ridículo", ha reprochado.

