LLYC reestructura su cúpula directiva en Estados Unidos

La consultora global de Marketing y Asuntos Corporativos LLYC ha anunciado cambios en su estructura directiva de Estados Unidos con el objetivo de "aumentar la eficiencia de sus recursos, ampliar la cartera de soluciones y explorar mejor nuevas oportunidades" en el país. El fundador de Lambert by LLYC, Jeff Lambert, ha sido nombrado presidente ejecutivo de la firma en EE.UU., y el presidente de Lambert by LLYC, Mike Houston, se ha convertido en consejero delegado con efecto inmediato. Houston pasa también a formar parte del comité ejecutivo global de LLYC. Esta reestructuración llega tras la adquisición este mismo año de Lambert Global, operación que triplicó su tamaño en Estados Unidos y que en palabras del socio y CEO Global de LLYC, Alejandro Romero, fue un momento "crucial" para la empresa, ya que estableció a EE.UU. como su segundo mayor mercado". Con este cambio busca ampliar su presencia en EE.UU. y consolidar su posición como "actor clave" en este mercado. La lista de los otros directivos que pasan a formar parte del nuevo comité ejecutivo de LLYC en Estados Unidos son: Federico Isuani, Marketing Solutions Americas lead; Don Hunt, Corporate Affairs U.S. lead; Yndira Marin, U.S. chief operating officer; Michelle Olson, U.S. chief client officer; Mauricio Payan, U.S. chief financial officer; Kim Hoyle, Business Development U.S. lead, y Gloria Raines, Human Resources U.S. Lead. La nueva directiva dirigirá a una plantilla de más de 100 empleados poniendo sus esfuerzos en "mejorar y proteger el valor de los negocios de sus clientes". "El día de hoy marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestra agencia a medida que continuamos nuestra expansión en el mercado estadounidense", ha señalado Jeff Lambert. El fundador de Lambert Global y nuevo presidente ejecutivo de LLYC en EE.UU. tiene más de 30 años de experiencia y consiguió posicionar la empresa entre las 10 primeras en relaciones con inversores a escala nacional. Por otro lado, Mike Houston cree que esta nueva estructura de dirección "libera todo el potencial de nuestros equipos" y afirma que esta nueva "combinación de visión global y experiencia local" sirve para ofrecer mayor valor a los clientes y ampliar "su huella" en el mundo. Como nuevo CEO en EE.UU, Houston dirigirá las operaciones y los resultados financieros de la empresa en el país. Pasó más de dos décadas en Lambert Global y desempeñó funciones de dirección en otras empresas.

