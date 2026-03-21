(Crónica) El Racing cae con estrépito y Dépor y Málaga cumplen por el ascenso directo

Álex Rubio transformó el rumbo del encuentro cuando ingresó desde el banquillo y en su primera intervención anotó el tercer gol para el Albacete, que terminaría imponiéndose con claridad 0-4 sobre el Racing de Santander en El Sardinero. Según informó Europa Press, la contundente victoria de los manchegos correspondió a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion y dejó efectos notables tanto en la zona alta como en la tabla media, mientras Deportivo de La Coruña y Málaga aprovecharon sus respectivos triunfos para seguir presionando por puestos de ascenso directo.

De acuerdo con Europa Press, el Racing, que ocupaba la primera posición en la clasificación, recibió un duro golpe en su propio estadio cuando Jefte Betancor y Antonio Puertas colocaron el 0-2 en los primeros seis minutos del partido. A este inicio desfavorable se sumó la expulsión directa de Peio Canales al minuto 34, dejando al equipo cántabro con diez jugadores antes del descanso. El medio detalló que, tras la pausa, Racing no logró mejorar su puntería ni mostrar cambios sustanciales con las sustituciones introducidas por José Alberto. Por el contrario, la entrada de Álex Rubio revitalizó al Albacete, quien además firmó un doblete en la recta final del partido, aprovechando la desconexión del conjunto local.

La goleada encajada afecta el liderato del Racing, que quedó con 59 puntos y redujo su margen respecto a los perseguidores. El Albacete, al sumar los tres puntos, entra en una racha positiva tras haber sellado una victoria épica remontando a Las Palmas en el tiempo añadido el lunes anterior, lo que impulsa sus aspiraciones de entrar a los playoffs de ascenso.

El medio Europa Press informó también que el Deportivo de La Coruña logró una victoria laboral frente al Zaragoza en Riazor. El equipo aragonés, que venía de una dinámica positiva con dos victorias bajo la dirección de David Navarro, se adelantó en el marcador. Sin embargo, Stoichkov empató el encuentro, y en una segunda mitad menos vistosa, Samuele Mulattieri anotó el gol definitivo en el minuto 86, permitiendo al Deportivo recuperar la segunda plaza de la clasificación con 55 puntos.

Málaga mantuvo su buen ritmo y derrotó al Cádiz a domicilio, en un derbi marcado por la eficacia en la primera mitad. Chupete abrió el camino para el equipo malagueño, mientras que Daniel Lorenzo confirmó la victoria apenas iniciada la segunda parte. Europa Press consignó que el reestreno del técnico Sergio González en el JP Financial Estadio se vio frustrado por el desempeño malagueño. Los dirigidos por Juan Funes suman 54 puntos, consolidando su candidatura al ascenso, en tanto que el Cádiz, que venía de vencer al Mirandés, regresa a un contexto de dudas.

En el grupo perseguidor, el Eibar consiguió su tercera victoria en los últimos cuatro encuentros tras imponerse al Andorra por la mínima diferencia fuera de casa. Peru Nolaskoain marcó el único tanto, permitiendo que el Eibar, ahora con 45 puntos, siga aspirando a los puestos de playoffs. Según publicó Europa Press, Andorra conserva margen con respecto al descenso, estacionándose en 39 puntos tras la derrota.

En la zona baja, el Leganés rompió una racha negativa de cinco partidos sin ganar, tras remontar y golear 5-2 al Ceuta. El partido disputado en Butarque mostró a un Leganés inspirado en el segundo tiempo, con aportes notables de Juan Cruz y Duk. Gonzalo Melero ingresó y convirtió dos goles, según informó Europa Press, permitiendo al equipo madrileño tomar respiro y distanciarse tanto del recién ascendido como de los puestos comprometidos.

Europa Press también publicó el listado completo de resultados y horarios correspondientes a la jornada 31 de la competición. El viernes, Huesca superó a Almería por 3-1. Durante el sábado, además de las victorias de Leganés, Albacete, Eibar, Málaga y Deportivo de La Coruña, se programaron cuatro partidos para el domingo: Burgos frente a Córdoba a las 14:00, Mirandés ante Valladolid y Real Sociedad B contra Granada a las 16:15, y Las Palmas contra Sporting de Gijón a las 18:30. El lunes concluye la jornada con el duelo entre Castellón y Cultural Leonesa programado para las 20:30.

El campeonato de Segunda División se mantiene ajustado en los puestos altos, con pequeños márgenes separando a los equipos con mayor aspiración al ascenso. Las últimas jornadas exhiben cómo tanto los equipos que buscan consolidarse en la cima como aquellos que intentan evitar el descenso se ven forzados a luchar hasta el final, acumulando resultados determinantes en cada fecha, tal como detalló el medio Europa Press.