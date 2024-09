Inflación de México se frena más de lo previsto antes de decisión de tasas de Banxico

(Bloomberg) -- La inflación general de México se desaceleró más de lo previsto a principios de septiembre, probablemente dando al Banco de México margen para recortar los costos de endeudamiento por segundo mes consecutivo en la reunión sobre tasas de interés del jueves.

Los datos oficiales publicados el martes muestran que los precios al consumidor subieron 4,66% en las dos primeras semanas del mes respecto al mismo periodo del año anterior, justo por debajo de la estimación mediana de 4,71% de los economistas encuestados por Bloomberg. La cifra fue inferior a la lectura de 4,83% registrada en el período de dos semanas anterior.

La métrica de inflación básica, que excluye artículos volátiles como alimentos y combustibles y que se sigue de cerca, se desaceleró al 3,95% desde el 4,01% de la lectura anterior, aproximadamente en línea con la estimación mediana de 3,96%. El banco central tiene como meta una inflación del 3%, más o menos un punto porcentual.

El mes pasado, Banxico, como se le conoce al banco central, redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, lo que bajó los costos de endeudamiento al 10,75%, en una decisión dividida. La mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg esperan que las autoridades de política monetaria flexibilicen otro cuarto de punto hasta el 10,5% el jueves.

Algunos incluso ven un recorte al 10,25% que reflejaría la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana pasada de reducir su tasa de referencia en 50 puntos básicos.

“Los datos de actividad económica han venido confirmando que la desaceleración en México se ha intensificado”, dijo Gabriel Casillas, economista jefe para América Latina de Barclays Plc. antes del reporte de inflación del martes. “La Fed de EE.UU. recortó más de lo que esperaba Banxico, lo que abre espacio para una mayor flexibilización”.

La reducción de la Fed fue su primer recorte en cuatro años y los responsables de la política monetaria han dejado la puerta abierta a más ajustes. Banxico redujo su pronóstico de crecimiento para 2024 en agosto a 1,5% desde 2,4%, en parte porque la debilidad del sector manufacturero estadounidense ha contribuido a la lentitud de la economía mexicana.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los jueces sean elegidos por voto popular fue aprobada en ambas cámaras del Congreso anteriormente este mes, lo que desató una volatilidad del peso que podría aumentar la cautela entre los responsables de la política monetaria de Banxico. El proceso electoral estadounidense también ha contribuido a las oscilaciones del valor de la moneda.

El peso se ha mantenido por encima de 19 por dólar desde finales de agosto.

