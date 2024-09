Hansi Flick: "Confiamos en Iñaki Peña, no nos sentimos presionados"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado este martes que está "cien por cien seguro" de que Lamine Yamal puede ser "en el futuro" el "mejor jugador del mundo" porque hace cosas "increíbles" y que la calidad de un jugador "no tiene que ver con la edad". "Lo está haciendo muy bien, tanto en la pretemporada como en los entrenamientos, está centrado y preparado para jugar, pero también hemos de mirar qué hacemos porque los jugadores que vienen detrás son muy jóvenes", valoró Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe este miércoles en Montjuïc. Ante los medios, y tras la lesión grave de rodilla de Marc-André Ter Stegen, confirmó que debatirán sobre la incorporación de un portero, pero que están "cómodos" con Iñaki Peña, en el que confían. "De momento, no nos sentimos presionados y confiamos en Iñaki. Es muy difícil para un portero como él, que no es titular, estar en disposición de jugar. Tenemos que cuidar a la plantilla", aclaró. Además, ensalzó a Lamine Yamal y su crecimiento exponencial en los últimos meses, defendiendo que "la calidad no tiene que ver con la edad". "A su edad, es verdad que Lamine Yamal está haciendo cosas increíbles. Sobre si es el mejor, estoy cien por cien seguro de que puede llegar a ser el mejor del mundo. Es increíble lo que hace con el balón", afirmó. Flick descartó descanso para el joven extremo español. "Está bien y se encuentra bien. Lo valoraremos, pero no creo que mañana tenga que descansar. También es importante destacar que jugamos en casa, y hay que empezar con un once fantástico. Ya hemos visto lo que está haciendo esta temporada. Debemos seguir con este rendimiento, también para que nuestra afición lo vea", añadió. Sobre la protección de los árbitros a jugadores como Lamine Yamal, el técnico azulgrana piensa que lo están haciendo "bien". "Están cuidando a Lamine. Sacan tarjeta amarilla directamente. Hay que cuidar al jugador, a él y a todos los jugadores", apuntó. Y no se olvidó del brasileño Raphinha y su gran arranque, "dando lo mejor de sí al equipo". "Aporta dinámicas muy necesarias en los partidos. Todo el mundo le quiere también el vestuario, y está muy bien tener a estos jugadores tan queridos en el grupo. Lo da todo para el equipo, y para mí eso es lo más importante", dijo Flick. "Creo que es un aspecto muy importante lo de la buena atmósfera, el buen ambiente, y lo tenemos. Espero que todos los jugadores sientan la confianza que tengo en ellos porque es una cuestión muy importante. Todos estamos contribuyendo a generar un entorno que favorece que el jugador ofrezca su mejor rendimiento", señaló. El de Heidelberg dijo que no le sorprende el "rendimiento" de Lewandowski hasta el momento. "Ha marcado 6 goles pero también necesita a jugadores a su alrededor, y el estilo que tenemos de juego le ofrece muchas oportunidades de marcar. Eso es lo que queremos, jugar bien, también para la afición", explicó. "Hemos analizado el partido contra el Villarreal y hay muchos ámbitos en los que podemos mejorar, con lo cual está claro que no hemos llegado a nuestra mejor versión. Siempre hay algo más que aportar. Lo estamos haciendo bien, pero vamos paso a paso", expresó el entrenador del FC Barcelona sobre el momento que vive el equipo, líder de LaLiga con pleno de victorias. Por último, además de anunciar que puede haber rotaciones en defensa ante el Getafe, Flick habló sobre la recuperación de Araujo y su importancia. "No sabemos cuándo volverá. Estoy muy contento de verle. Lo necesitamos porque es muy grande y por cómo defiende. Es fantástico tenerle en el vestuario, y también es uno de nuestros capitanes. Siempre me gusta tenerle entre nosotros", zanjó.

