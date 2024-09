Fernando Marcos, el gran apoyo de Mayte Zaldívar tras el empeoramiento de salud de Julián Muñoz

Tras una semana ingresado en un hospital de Marbella, la preocupación por el estado de Julián Muñoz sigue siendo máxima. Mayte Zaldívar ha demostrado ser uno de sus principales apoyos, dejando atrás los roces del pasado y convirtiéndose en su pilar fundamental en estos tiempos difíciles. A pesar de la situación, Mayte cuenta con el cariño de Fernando Marcos, quien ha declarado al equipo de Europa Press que siempre estará al lado de ella y su familia: "Eso siempre, siempre". Fernando también desveló que el exmarido de Isabel Pantoja se encuentra "pachucho", aunque evitó ofrecer más detalles sobre su estado de salud. En relación a la boda entre Julián y Mayte, Fernando comentó que los detalles sobre el evento "ya los ha contado ella", y dejó claro que su postura es conocida: "Nunca me he pronunciado y no soy el portavoz para hablar en estos momentos de nada". Estas palabras contundentes demuestran una vez más la buena relación que mantienen los tres. A pesar de las adversidades, el cariño y apoyo en momentos difíciles están siendo fundamentales para ellos.

Compartir nota: Guardar