Cómo predecir cambios catastróficos en el curso de los ríos

Investigadores de la Universidad de Indiana ofrecen una forma de predecir cuándo y dónde los ríos pueden cambiar de curso repentina y drásticamente, un peligroso fenómeno denominado 'avulsión fluvial'. Publicado en Nature, este estudio innovador arroja luz sobre un proceso que ha dado forma a la historia humana a través de inundaciones devastadoras y continúa amenazando a millones de personas en todo el mundo, según los autores. Utilizando tecnología satelital avanzada, el equipo trazó un mapa de cómo ciertas características del paisaje hacen que las avulsiones sean más probables. "Medir la topografía alrededor de un río es difícil y requiere mucho tiempo debido a la densa vegetación", explica en un comunicado James Gearon, candidato a doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera (EAS), que lideró el estudio. "Aprovechamos un nuevo satélite que utiliza láseres para medir la topografía". Esta tecnología, llamada lidar, penetra en la vegetación para encontrar elevaciones de tierra desnuda, lo que permite mediciones topográficas precisas. El estudio presenta un marco novedoso para predecir cuándo ocurrirán las avulsiones, un problema con el que la humanidad ha lidiado durante milenios. "Las avulsiones, que posiblemente sean la inspiración de antiguos mitos sobre inundaciones, han creado las mayores inundaciones en la historia de la humanidad y continúan amenazando a millones de personas en la actualidad", explicó Edmonds. "A medida que el cambio climático altera los ciclos globales del agua y aumenta la expansión humana en áreas propensas a inundaciones, comprender y predecir las avulsiones nunca ha sido más crucial". Las avulsiones ocurren cuando el agua de un río se eleva por encima del paisaje circundante, a menudo debido a la acumulación de sedimentos en el lecho del río. Cuando esto sucede, el río puede desbordarse y abrir un nuevo camino a través de la llanura de inundación. Esto puede provocar graves inundaciones, ya que todo el río atraviesa áreas que normalmente no están diseñadas para manejar tal volumen. Por ejemplo, la avulsión de 2008 del río Kosi en el norte de la India afectó directamente a más de 30 millones de residentes, mató a cientos de personas y causó más de mil millones de dólares en daños. Tradicionalmente, los científicos creían que las avulsiones se producían debido a dos factores principales: o bien el lecho del río se elevaba por encima de la llanura de inundación, o bien la tierra a ambos lados del río ofrecía un camino más empinado y atractivo para que el agua lo siguiera. "Ahora podemos probar estas dos ideas de hace 80 años con los datos topográficos que hemos recogido desde el espacio", dijo Edmonds, "y nos sorprendió descubrir que ambos factores trabajan juntos y desempeñan diferentes papeles dependiendo de la ubicación del río". Los investigadores analizaron datos de 174 avulsiones de ríos en todo el mundo, utilizando imágenes satelitales para rastrear los movimientos de los ríos durante las últimas décadas. Los autores del estudio revelan que las avulsiones son mucho más comunes cerca de las cadenas montañosas y las áreas costeras que en las secciones medias de los ríos. Descubrieron que el 74 por ciento de estas avulsiones ocurrieron cerca de los frentes de las montañas o las costas, áreas donde los sedimentos tienden a acumularse rápidamente. Además, utilizando datos topográficos, los investigadores desarrollaron un nuevo modelo para mapear lo que ellos llaman "corredores de avulsión": caminos que los ríos podrían tomar si se desvían de su curso actual. Esta herramienta podría ayudar a los gobiernos y a los planificadores a identificar áreas con alto riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en regiones con recursos limitados de gestión de inundaciones. El estudio también destaca la importancia de considerar las avulsiones en las evaluaciones de riesgo de inundaciones, algo que los modelos de inundaciones actuales no suelen tener en cuenta. "Los modelos tradicionales de inundaciones se centran en el aumento de los niveles de agua debido a las fuertes lluvias, pero las avulsiones pueden ocurrir sin previo aviso, incluso en áreas donde las lluvias no son una preocupación importante. Esto las hace particularmente peligrosas y difíciles de predecir, al igual que los terremotos", dijo Gearon.

