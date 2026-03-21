AMP.Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y combate con Hezbolá en Líbano

La familia compuesta por padre, madre e hijo perdió la vida tras el impacto de un misil durante un ataque aéreo en Ramsar, una localidad costera ubicada a orillas del mar Caspio, en la provincia iraní de Mazandarán. Según informó Europa Press, el suceso ocurrió en medio de las operaciones militares que se intensificaron en el cuarto fin de semana consecutivo de la guerra entre Irán e Israel. Los ataques cruzados entre ambos países incluyeron bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el lanzamiento de un misil iraní que golpeó la ciudad israelí de Rishon Lezion.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado, cerca de las 05:00 horas de España peninsular y Baleares, que habían atacado "objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán". El Ejército israelí no especificó los detalles ni la naturaleza exacta de los blancos atacados en la ciudad. Este comunicado oficial marcó el inicio de una nueva serie de enfrentamientos armados entre ambas partes en la madrugada y mañana del día que se reportaron estos sucesos.

En el centro de Israel, la ciudad de Rishon Lezion experimentó el impacto de un misil iraní, según confirmó el alcalde Raz Kinstlich al canal 12 de la televisión israelí. Kinstlich detalló que se registraron al menos ocho detonaciones, posiblemente debidas a municiones de racimo transportadas en el misil balístico lanzado por Irán. Las autoridades israelíes informaron de daños en un jardín de infancia y en las inmediaciones de una escuela a consecuencia de las explosiones, sin reporte de personas heridas hasta ese momento, según consignó el medio Europa Press.

El conflicto armado no solo afectó a Irán e Israel. La escalada militar también alcanzó a Líbano con operaciones a gran escala del Ejército israelí en el sur del país, que resultaron en la muerte de al menos cuatro miembros del grupo Hezbolá durante la noche, informaron fuentes castrenses citadas por Europa Press. Estas acciones forman parte de una intervención por tierra del Ejército israelí en territorio libanés, que se desarrolla desde el inicio de la semana reportada.

La capital libanesa, Beirut, también fue escenario de un bombardeo dirigido contra una sede del partido-milicia chií Hezbolá. Hasta el cierre de la información divulgada por Europa Press, no se había confirmado la existencia de víctimas por este ataque aéreo. El bombardeo en la capital libanesa se suma a una serie de operativos militares que Israel ha realizado en infraestructura vinculada a Hezbolá tanto en áreas urbanas como rurales del Líbano sur.

Según reportó Europa Press, estas acciones reflejan una intensificación del enfrentamiento regional, que involucra operaciones de represalia recíproca y una ampliación del radio de los ataques. El uso de misiles balísticos y municiones de racimo, así como la extensión de las hostilidades fuera de las tradicionales fronteras de Israel y Palestina, marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto de Oriente Medio.

El impacto de los enfrentamientos ha generado preocupación tanto por la evolución del conflicto directo entre Irán e Israel como por el posible involucramiento de otros actores regionales. La escalada armada incluye no solo bombardeos e incursiones terrestres, sino también el riesgo de consecuencias civiles en áreas densamente pobladas, como se evidenció en los daños materiales en infraestructuras educativas en Israel y la pérdida de vidas civiles en Irán, según recopiló Europa Press a partir de los reportes oficiales y declaraciones de autoridades locales.

La información obtenida por Europa Press en relación con las operaciones en Teherán y Ramsar, así como los ataques en Rishon Lezion y el sur de Líbano, muestra la persistencia y ampliación de las hostilidades, especialmente tras el cruce de ataques en las principales ciudades de Irán, Israel y Líbano. Este conjunto de incidentes resalta el escenario de conflicto abierto en varias regiones de Oriente Medio, involucrando directamente a las fuerzas armadas de los países y a grupos armados como Hezbolá.