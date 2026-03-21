Los aeropuertos canarios registran este sábado seis cancelaciones por la borrasca 'Therese'

Los vuelos con destino a El Hierro procedentes de Tenerife Norte se han visto afectados este sábado, ya que dos de ellos han sido cancelados ante las condiciones meteorológicas adversas, mientras que el Aeropuerto de La Palma también reportó varias cancelaciones vinculadas a la borrasca ‘Therese’. De acuerdo con lo publicado por Aena, el paso de este fenómeno por las Islas Canarias ha intensificado la presencia de fuertes vientos, lluvias y un significativo aumento del oleaje, lo que ha obligado a adoptar medidas en la operatividad de las rutas interinsulares.

Según informó Aena, la jornada de la mañana en los aeropuertos canarios se caracterizó por la suspensión de seis vuelos. En el caso del Aeropuerto de La Palma, se registraron tres cancelaciones de vuelos originados en Tenerife Norte, a las que se suma una cancelación adicional para un trayecto procedente de Gran Canaria. Por su parte, el Aeropuerto de El Hierro no ha estado exento de complicaciones, pues dos vuelos desde Tenerife Norte tampoco pudieron llegar a destino debido al deterioro de las condiciones meteorológicas.

La situación vivida este sábado sigue la tendencia observada el viernes, cuando, tal como consignó Aena, el archipiélago experimentó un total de 25 cancelaciones y cinco desvíos de vuelos. La empresa gestora de los aeropuertos detalló que estos incidentes estuvieron relacionados con la influencia directa de la borrasca ‘Therese’, cuyos efectos han afectado de manera significativa a la conectividad aérea regional. Según publicó la propia Aena, las operaciones aéreas en las islas pueden verse comprometidas por la conjunción de elementos como el viento de alta intensidad y la formación de olas de gran altura, fenómenos comunes durante episodios de borrascas.

El impacto sobre las conexiones se produjo principalmente entre islas, dado que las operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos afectados se volvieron inviables por motivos de seguridad. Según el medio Aena, las cancelaciones han supuesto un desafío logístico para las compañías aéreas y para los pasajeros, cuyas rutas y horarios dependían de la evolución meteorológica.

Aena subrayó que, ante estos fenómenos, se instauran protocolos que priorizan la seguridad de los usuarios y del personal aeroportuario, procediendo a las suspensiones y reprogramaciones necesarias según la gravedad de las condiciones. Tanto La Palma como El Hierro, enclaves fundamentales para la movilidad regional, sufrieron interrupciones que afectaron el flujo habitual del tránsito aéreo, destacando la vulnerabilidad de las comunicaciones insulares frente a estos episodios climatológicos. El medio precisó que, por la dinámica propia de las islas, el transporte aéreo resulta indispensable y cualquier alteración por motivos meteorológicos repercute directamente en la dinámica de pasajeros y mercancías.

En días recientes, la borrasca ‘Therese’ ha estado acompañada de alertas meteorológicas que advertían sobre la llegada de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje extraordinario, incrementando la atención sobre las posibles incidencias en las infraestructuras aeroportuarias y la necesidad de permanecer atentos a nuevas cancelaciones o desvíos. Según informó nuevamente Aena, la coordinación entre aerolíneas, autoridades aeroportuarias y organismos de meteorología resulta clave para minimizar el impacto de estos eventos y garantizar la reacción ante la evolución de la borrasca.

La secuencia de cancelaciones y desvíos reportada por Aena durante el viernes y el sábado pone en relieve la magnitud de la alteración que puede provocar una borrasca de este tipo en la vida cotidiana de las Islas Canarias, con efectos directos no solo sobre la movilidad, sino también sobre la logística insular y la actividad económica que depende de la conectividad regular entre islas.