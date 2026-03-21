Fedra Lorente desmiente que vayan a desahuciarla y aclara su situación económica: "Nosotros no tenemos nada"

La actriz Fedra Lorente abordó la cobertura mediática sobre su situación financiera desde el fallecimiento de su esposo, Miguel Morales, aclarando que gran parte de la información sobre su posible desahucio ha sido amplificada y no corresponde a la realidad de los hechos. Tal como publicó el medio CHANCE, Lorente explicó que la raíz de las especulaciones surge tras la muerte de Morales en septiembre, hecho que marcó un fuerte impacto tanto personal como económico en su vida, pero desmintió que se encuentre en riesgo inminente de perder su vivienda.

Según informó CHANCE, la actriz dejó constancia pública de su estado actual durante un acto en el que recibió un reconocimiento profesional. Lorente detalló: "No, no, no. Si la cosa no va por ahí. El tema es que él se ha muerto en septiembre. Es de lo que viene. Las preguntas y eso. Nosotros no tenemos nada. Gracias a Dios está todo... gracias a Dios no", manifestando así que muchas de las afirmaciones que han circulado en torno a su situación han excedido la realidad y que actualmente atraviesa una etapa difícil, aunque sin llegar a situaciones extremas como el desalojo forzoso.

La información recopilada por CHANCE indicó que tras la pérdida de su marido, la artista reconoció públicamente haber solicitado ayuda a organizaciones como Cáritas y que se había sentido "al borde del abismo". En este contexto, Lorente expresó que, si bien sigue enfrentando dificultades importantes, intenta transitar ese periodo con mayor serenidad, buscando apoyo en su entorno familiar y en su labor profesional.

Durante su intervención, la actriz compartió también el impacto emocional por la reciente muerte de la intérprete Gemma Cuervo, con quien coincidió en su carrera. CHANCE recogió sus declaraciones: "He trabajado con ella. La he llorado bastante y la he rezado. La voy a recordar con mucho amor y con mucho cariño". Estas palabras ponen de relieve el peso de las pérdidas personales que Fedra Lorente ha afrontado en los últimos tiempos.

Más allá de los aspectos adversos, Fedra Lorente subrayó que recibir un premio en este momento representa un estímulo en su trayectoria, mostrando gratitud por el reconocimiento. "Para mí es una alegría muy grande, en un tiempo muy gordo de mi vida y que me den un premio. Estoy muy feliz, muy contenta", afirmó la actriz al medio CHANCE, resaltando el valor que otorga a este tipo de gestos en medio de circunstancias complejas.

Segú detalló la publicación, la combinación de la pérdida de Morales y la situación económica derivada de las deudas y una hipoteca inversa generó un contexto de incertidumbre, que fue acentuado por la exposición mediática. La actriz reiteró que, pese a las dificultades, no enfrenta un proceso de desalojo en la actualidad y que las ayudas y el respaldo que ha recibido han sido fundamentales para mantener cierta estabilidad.

CHANCE reflejó en su cobertura que, si bien los problemas económicos y emocionales persisten para Fedra Lorente tras el fallecimiento de su esposo, la artista se esfuerza por desmentir los escenarios más dramáticos divulgados en la prensa y agradece las muestras de apoyo recibidas tanto en el ámbito profesional como a nivel personal.