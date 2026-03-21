El Parlamento recibe el martes a la expresidenta de AIReF que Montero quiere relevar por su colaboradora

La posibilidad de que Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, acceda a la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha generado tensiones políticas en torno a la independencia de la institución. Tal como publicó el medio original, tras el fin del mandato de Cristina Herrero al frente de la AIReF el pasado 3 de marzo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó su relevo por una colaboradora de su entorno. La noticia principal se centra en la comparecencia de Herrero ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Parlamento, donde expondrá sus conclusiones tras seis años liderando la institución y sus advertencias sobre la importancia de mantener la autonomía en la gestión del organismo.

Según detalló el medio, Herrero ejerció la presidencia de la AIReF entre el 3 de marzo de 2020 y el 3 de marzo de 2026, periodo durante el cual la entidad elaboró análisis considerados relevantes sobre aspectos críticos de la política pública, como las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Durante su mandato, Herrero se manifestó a favor de garantizar que la dirección de la AIReF permanezca exenta de influencias políticas, postura que explicitó en la etapa final de su gestión. Esto adquirió especial relevancia al conocerse la propuesta de Hacienda de ubicar en su lugar a Olóndriz, considerada una persona cercana al equipo ministerial.

El medio consignó que el nombre de Inés Olóndriz ya fue presentado ante el Consejo de Ministros, aunque la designación precisa la obtención de una mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda en el Congreso. En caso de no alcanzarse, la decisión pasaría a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se requeriría una mayoría simple. La gestión de esta sucesión influyó en la solicitud de comparecencia de Cristina Herrero tanto por parte del Partido Popular (PP) como de Sumar, quienes demandaron su intervención en diversas instancias parlamentarias para esclarecer aspectos relacionados con su mandato y la futura dirección de la AIReF.

El PP, que posee mayoría absoluta en el Senado, se mostró contrario a la posibilidad de que una dirigente vinculada al Ministerio de Hacienda asuma la presidencia. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, expresó la necesidad de evitar que el Gobierno sitúe a un alto cargo ministerial en la institución. Además, este partido trasladó su preocupación a la Comisión Europea, solicitando un examen sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia para la designación de Olóndriz, conforme lo establece la normativa de la Unión Europea, según informó el medio.

Sumar también reclamó la intervención de Herrero, concentrándose en la necesidad de recabar directamente las conclusiones de su experiencia y las recomendaciones vinculadas al análisis presupuestario y al diseño y evaluación de políticas públicas. El medio detalló que Sumar prioriza el conocimiento directo del desempeño y los aprendizajes institucionales obtenidos durante los seis años de mandato.

Herrero, durante su etapa al frente de la AIReF, encabezó evaluaciones y estudios que incluyeron informes cuestionando o señalando aspectos críticos en los programas implementados por el Ejecutivo, entre ellos las reformas y medidas de gasto público. Según publicó el medio, estos análisis situaron a la AIReF como referente en la fiscalización y en el respaldo técnico para orientar ajustes y propuestas legislativas.

Las deliberaciones acerca de la renovación de la presidencia y la elección de perfiles independientes o vinculados al Gobierno han alimentado el debate sobre la capacidad de la AIReF para ejercer su función de control fiscal sin interferencias. La comisión mixta de Seguridad Nacional recibirá a la expresidenta para abordar temas ligados a la seguridad económica y financiera, definidos dentro de los ámbitos de interés crucial para la Seguridad Nacional durante su gestión.

El proceso de designación requiere aún varios trámites parlamentarios, y la propuesta de Olóndriz enfrenta oposición directa de los principales partidos opositores en el Congreso y el Senado. En esta coyuntura, la comparecencia de Herrero adquiere relevancia institucional y política, al señalar tanto las enseñanzas de su mandato como advertencias sobre el impacto de eventuales cambios en la independencia de la AIReF, según detalló el medio de referencia.