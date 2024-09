Claves para escoger el cosmético despigmentante correcto para combatir los estragos del verano en nuestra piel

¿Sabes cómo escoger el cosmético despigmentante correcto? Te explicamos los ingredientes que debe contener un cosmético despigmentante para que sea eficaz, disminuya las imperfecciones y deje tu rostro rejuvenecido Con el fin del verano y la menor incidencia solar llega el momento ideal para comenzar a utilizar un producto que nos permita unificar el tono de nuestra piel, disminuir las imperfecciones y nos ayude a lucir un rostro más luminoso. Si todavía no sabes cómo escoger el producto despigmentante adecuado, expertos en belleza te explican qué ingredientes debes tener en cuenta y dónde encontrarlos en base a tus preferencias. Los ingredientes a tener en cuenta en los productos despigmentantes La amplia variedad de productos cosméticos que encontramos en el mercado muchas veces nos confunde y terminamos sin saber realmente cuáles son aquellos ingredientes que debe incluir un cosmético despigmentante eficaz. Por ello, es importante saber qué tipos de ingredientes son realmente efectivos y cómo actúan. Hidroquinona y ácido kójico: ampliamente reconocidos por su capacidad para inhibir la tirosinasa. "La tirosinasa es una enzima clave en la producción de melanina. Al bloquear esta enzima, estos ingredientes permiten disminuir la cantidad de melanina que se produce, lo que contribuye a aclarar manchas ya existentes y previene la formación de nuevas", explica Gema Cabañero, fundadora y directora de la Clínica antiaging & estética Gema Cabañero. Ácido tranexámico: este tipo de ingredientes están específicamente destinados a disminuir la apariencia de las manchas. Tal y como indica Cabañero, "ácidos como el ácido tranexámico además de inhibir la enzima tirosinasa reduce la hiperpigmentación al evitar que la melanina se transfiera a las células de la piel". Ácido glicólico, ácido láctico y cítrico: entre sus beneficios, estos ácidos, en palabras de Ana Sacristán, directora de formación de la firma fitocosmética Vagheggi España, "los ácidos Alfa- Hidroxi, entre los que destacan el ácido glicólico o láctico son reconocidos principalmente por su capacidad exfoliante suave, de rejuvenecimiento y de mejora de la textura de la piel". A ello, añade "en el caso de querer homogeneizar la piel y tratar factores del envejecimiento tales como la hiperpigmentación, las arrugas o el engrosamiento córneo, fijaremos nuestro foco en los Alfa-Hidroxi (AHA)". Vitamina C: este ingrediente antioxidante es muy reconocido por su capacidad a la hora de inhibir la producción de melanina, lo que ayuda a reducir la hiperpigmentación y las manchas oscuras en la piel. "Actualmente la vitamina C es uno de los activos más importantes en la cosmética. Sus propiedades antioxidantes que lo hacen capaz de combatir los radicales libres y su papel clave para la síntesis del colágeno, lo convierten en un aliado fundamental para devolver la elasticidad a la piel y mantener la hidratación de esta", añade Ana Sacristán Palos de Vagheggi. Niacinamida: "este activo ayuda a favorecer la hidratación y a mantener la barrera de la piel protegida, dos objetivos esenciales" explica Eva Collar, esteticista y fundadora de los Centros y Clínica de belleza y bienestar Marquessa. Ácido Mandélico y ácido azelaico: "ambos tienen una capacidad de exfoliación suave que permiten ser utilizados en personas con pieles sensibles, ayudando a mejorar la textura sin actuar de forma agresiva. Además, de su seguridad, estos ácidos ayudan a restaurar la piel, favoreciendo su hidratación y renovación celular", añade Eva Collar. Vitamina E: también conocida como tocoferol, "tiene gran poder antioxidante y su función es neutralizar los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro. Es una gran aliada de otras vitaminas, como la vitamina C, consiguiendo resultados mucho más eficaces y potentes", establece Esther Moreno, fundadora de EM Studio.

