China aconseja a sus ciudadanos salir de Israel "lo antes posible" por el repunte de los combates con Hezbolá

Las autoridades de China han aconsejado a sus ciudadanos en Israel que abandonen el país "lo antes posible" ante el repunte de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá y ante el creciente temor sobre el estallido de una guerra a gran escala. La Embajada china en Tel Aviv ha señalado en un comunicado publicado en su página web que "el aviso de seguridad es que los ciudadanos chinos no vayan a Israel por ahora". "Se aconseja a los ciudadanos chinos en Israel que vuelvan a China o se trasladen a zonas seguras cuanto antes", ha resaltado. "Aquellos que deban quedarse en Israel deben prestar atención a los consejos de seguridad, no salir si no es necesario, evitar las zonas de alto riesgo y áreas sensibles, como el norte y permanecer en contacto", ha dicho, al tiempo que ha reclamado a los ciudadanos chinos que "presten mucha atención a los acontecimientos y cambios en la situación". En este sentido, ha hecho hincapié en que "la situación en la frontera entre Israel y Líbano es muy tensa, con conflictos militares frecuentes", antes de agregar que "la situación de seguridad interna en Israel sigue siendo grave, compleja y sometida a cambios". Durante los últimos días se ha registrado un repunte de las tensiones, especialmente tras la oleada de explosiones coordinadas en dispositivos de comunicación supuestamente por Hezbolá, que dejó alrededor de 40 muertos y unos 3.000 heridos. Gran parte de la comunidad internacional, incluida la ONU, ha mostrado su preocupación por lo indiscriminado del ataque. Asimismo, al menos 50 personas murieron el viernes en un bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de la capital de Líbano, Beirut, entre ellos Ibrahim Akil, un alto cargo del principal organismo militar de Hezbolá que fue identificado por Israel como objetivo del bombardeo. Hezbolá ha respondido durante el sábado y el domingo con el lanzamiento de decenas de proyectiles contra Israel, incluido un ataque contra Haifa --por primera vez desde el estallido de los enfrentamientos en octubre de 2023--, mientras que Israel ha intensificado sus bombardeos contra supuestos objetivos del grupo en territorio libanés.

Compartir nota: Guardar Nuevo