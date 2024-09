Al Assad aprueba una "amnistía general" para los desertores y los responsables de "delitos menores" en Siria

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha aprobado un decreto para dar una "amnistía general" a los responsables de deserción en las filas de las Fuerzas Armadas y "delitos menores" cometidos antes este domingo, si bien excluye a aquellos que no se hayan entregado a las autoridades en un plazo de hasta cuatro meses. El decreto contempla una "amnistía general" para "los responsables de delitos de deserción interna o externa" y "delitos menores", según un comunicado publicado por la Presidencia siria a través de su cuenta en la red social X. "Los delitos que supongan un grave asalto a la sociedad y el Estado están excluidos", ha manifestado, en aparente referencia a sobornos, falsificación e indecencia, si bien no ha delimitado de forma concreta el alcance ni dado una cifra de posibles beneficiarios de la medida. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, la medida no se aplicará a los sospechosos que se encuentren fugados, a menos que se entreguen en un plazo de tres meses, si están en el país, y de cuatro meses, si viajaron al extranjero. Al Assad ha anunciado durante los últimos años varias amnistías similares, en el marco de la guerra civil desatada en 2011, si bien no han tenido un impacto real sobre la situación, a pesar de que Damasco considera que se trata de gestos de buena voluntad destinados a allanar el camino a una solución.

