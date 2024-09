Cabestany: "En la primera parte ha salido todo, en la segunda hemos sido cinco porteros"

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El seleccionador español, Guillem Cabestany, tras la victoria este domingo ante Argentina (1-2) en la final masculina del Mundial de hockey sobre patines, aseguró que en la primera mitad todo salió según lo habían previsto y destacó la implicación defensiva de sus jugadores en la segunda parte.

"Estoy muy satisfecho del partido. Hemos hecho una primera parte espectacular, ha salido todo lo que planeábamos. En la segunda Argentina tenía que apretar y subir líneas. Hemos tenido algunas oportunidades para rematar el partido, pero por momentos nos hemos convertido en cinco porteros en la pista", resumió el técnico.

En declaraciones a la Real Federación Española de Patinaje, Cabestany elogió las "paradas espectaculares" del portero Carles Grau y el esfuerzo defensivo de sus jugadores, en especial de Pau Bargalló. "Quizás es el jugador mas creativo del mundo y estaba defendiendo como Nil Roca o Marc Grau", subrayó.

El seleccionador se mostró satisfecho por la regularidad de su equipo durante el torneo: "Cuando llegas a una final puedes ganar y perder, porque juegas contra un gran equipo, pero sabíamos que cuando acabara el partido estaríamos satisfechos del trabajo hecho hasta ahora, de la actitud y de la profesionalidad de todos los jugadores. Nos llevamos la recompensa al trabajo realizado".

Martí Casas, campeón en su primera participación mundialista, también expresó su alegría: "Cualquier jugador sueña con ganar un Mundial. Yo, que vengo de un club muy pequeño, ni siquiera soñaba con esto cuando era niño. Ha sido con los años que me lo he planteado y esto me hace disfrutarlo todavía más".

Respecto a la final, el jugador del Reus Deportiu Virginias consideró que España realizó "un partido serio" y opinó que, tras un encuentro "muy igualado", se llevó "un oro muy merecido".

"Habíamos estudiado muy bien al rival. Los integrantes del cuerpo técnico son unos genios porque nos han dado la información justa para salir con la tranquilidad y la convicción necesarias para ganar los partidos", concluyó. EFE

