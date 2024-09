Previa del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid aspira este domingo en Vallecas (21.00 horas/Movistar+ LaLiga) a mantener su invicto y permanecer en las posiciones de privilegio de LaLiga EA Sports, en una sexta jornada en la que el Rayo busca dar continuidad a la victoria del pasado fin de semana. Los de Diego Pablo Simeone, que comenzaron la jornada en el segundo puesto, han puntuado en todos los partidos disputados hasta el momento. Los empates de las primeras jornadas ante el Villarreal (2-2) y el RCD Espanyol (0-0) y las dudas asociadas quedaron en el olvido gracias a los triunfos de las últimas fechas ante el Athletic Club (0-1) y el Valencia (3-0), que le permitieron coger impulso. Así, con 11 unidades, el cuadro rojiblanco está a cuatro del líder Barça, todo después de haber encajado únicamente dos goles -ambos ante los castellonenses-, lo que le convierte en el equipo menos goleado de la categoría junto al Real Madrid, tercero con los mismos puntos que los colchoneros. Además, en Liga de Campeones, un gol de José María Giménez al borde del descuento les valió este jueves para adjudicarse la primera victoria en la competición ante el RB Leipzig (2-1). Ahora, tratarán de aprovechar esta energía para doblegar en el derbi a un rival frente al que no pierden desde hace más de once años. Desde aquel 10 de febrero de 2013, cuando los hombres entonces dirigidos por Paco Jémez sorprendieron también en Vallecas a los del 'Cholo', los rojiblancos han enlazado 13 triunfos y tres empates frente al cuadro rayista. La última vez que visitaron el recinto vallecano, firmaron un espectacular 0-7. Ni Pablo Barrios ni Thomas Lemar, por lesión, estarán a disposición del preparador argentino, que sí podrá contar con su compatriota Rodrigo de Paul a pesar de haberse ejercitado al margen en la última sesión. Precisamente, el centrocampista podría ser una de las esperadas rotaciones respecto al once con el que Simeone formó en 'Champions'. Así, podrían entrar en él hombres como César Azpilicueta, el brasileño Samu Lino, el inglés Conor Gallagher y el noruego Alexander Sorloth, lo que podría permitir el descanso de otros como Marcos Llorente, José María Giménez o Julián Álvarez. Enfrente, el Rayo espera dar continuidad a la mejoría experimentada frente a Osasuna (3-1), un encuentro en el que debutó el colombiano James Rodríguez y que puso fin a una serie de tres choques sin conseguir la victoria. Este domingo, los franjirrojos podrían enlazar dos triunfos ligueros en su estadio por primera vez desde mayo de 2023. Los siete puntos cosechados hasta el momento mantienen al equipo de Iñigo Pérez en la décima posición, a tres unidades de la zona europea y cuatro sobre los puestos de descenso, con los que han jugueteado en pasadas jornadas. El lateral uruguayo 'Pacha' Espino y el centrocampista Diego Méndez serán las únicas ausencias del cuadro local este domingo. James, Jorge de Frutos, Adrián Embarba e Isi Palazón se disputarán los dos puestos en duda. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, James Rodríguez; Embarba, Álvaro García y Camello. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Lino; Koke, Gallagher, De Paul; Griezmann y Sorloth. --ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz). --ESTADIO: Vallecas. --HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.

Compartir nota: Guardar Nuevo