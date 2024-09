Petro discute en redes sociales con funcionaria de EE.UU. por su posición frente a Israel

Bogotá, 21 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, discutió este sábado en redes sociales con una diplomática de Estados Unidos que le criticó sus comparaciones de los campos de exterminio nazis con los ataques de Israel en Gaza.

"La retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas", escribió el redes sociales la enviada especial de EE.UU. para el Monitoreo y el Combate al Antisemitismo, Deborah Lipstadt.

En otro mensaje, la responsable de la lucha contra el antisemitismo escribió: "Comparar cualquier acción actual, particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de exterminio nazis es profundamente ofensivo. Hay que separar la preocupación legítima por los derechos humanos en Gaza de referencias históricas erróneas y antisemitas".

En varias ocasiones Petro ha expresado su rechazo por la forma en la que Israel ha procedido militarmente contra la población civil de Gaza y ha comparado lo que ocurre en la franja con las acciones de los nazis en la II Guerra Mundial.

A las críticas de Lipstadt el presidente colombiano le pidió respeto frente a sus posiciones.

"Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis", dijo Petro en un largo pronunciamiento en su cuenta de X.

A renglón seguido dijo: "Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad".

También aseguró que "es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto de Hitler sobre la humanidad y en especial sobre el pueblo palestino".

Petro, que es un ferviente defensor de la causa palestina y muy crítico con Israel, país con el que rompió relaciones en mayo pasado, tiene previsto hablar ante la ONU el próximo martes, en la primera jornada del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General.

El jefe de Estado colombiano finalizó diciendo que "el señor (Benjamin) Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo".

En la discusión terció la Cancillería colombiana, que tradujo al inglés y publicó en X los mensajes del presidente.