Bardem dedica el Premio Donostia a su madre y a Penélope Cruz y avisa sobre la actualidad : "Es más fácil odiar"

El Festival de San Sebastián ha inaugurado este viernes su 72 edición en el Auditorio Kursaal, en una gala en la que han otorgado el Premio Donostia al actor Javier Bardem, quien ha tenido unas palabras de recuerdo y cariño hacia su madre Pilar Bardem y hacia su mujer Penélope Cruz, y a su vez ha advertido que en la actualidad "es más fácil odiar y reconocer lo que aleja" "Se lo dedico a mi madre, que está en este teatro, y se lo dedico a una mujer a la que amo y con la que comparto una vida. Gracias por el ser humano que eres y por cómo te responsabilizas de la vida de tu gente", ha afirmado visiblemente emocionado. El actor ha recogido el galardón de manos de sus hermanos Mónica y Carlos, y de Juan Carlos Corazza, su maestro, a quienes también le ha dedicado palabras cariñosas. "Mis hermanos me han educado, estoy vivo porque ellos estaban dándome su atención y amor", ha afirmado, antes de dirigirse a Corazza, quien le descubrió "el amor y dificultad de hacer este trabajo de manera digna". "La interpretación tiene que ver con la honestidad, tiene que ser desde un lugar de transparencia y desnudez. Es un trabajo que nos lleva toda a vida, que nos alejan de las personas. Juan Carlos, todos los días me enseña una lección humana, sobre la importancia de respirar, de sentir la planta de los pies y de mirar y escuchar al otro. Hoy eso es más importante que nunca. Es más fácil odiar, es más fácil mirar al otro lado y reconocer lo que nos aleja y no lo que nos une", ha señalado. Cuando el actor ha cogido el premio con sus manos, el público le ha rendido una gran ovación poniéndose de pie durante un par de minutos, lo que han obligado al actor a no poder comenzar su discurso. "Guardo una grandísima amistad con este festival tan hermoso que tanto me ha dado y que tanto me da a nivel personal, profesional y por el que han pasado todas las personas que amo y que admiro a nivel personal", ha pronunciado, antes de volver a recordar a su madre. "La recordamos todos y cada uno de los días por su presencia siempre en nuestro corazón, en nuestro oído, siempre indicándonos cuál cree que es el camino correcto hacia lo ético, hacia la dignidad", ha asegurado. Los hermanos de Javier Bardem, Mónica y Carlos, han sido los encargados de entregar el Premio Donostia, junto a Juan Carlos Corazza, su maestro, Mónica Bardem ha elogiado a su hermano calificándolo como el "mejor actor del planeta" y ha destacado que es mejor hijo, hermano, pareja, padre y amigo que actor. "Si Javier te quiere, te habita, y estar en su corazón es algo muy hermoso. Yo doy las gracias al universo porque él nos habite, en un mundo que está tan crispado y desubicado. Gente como el hace que sea un lugar más amable. Javier te amamos", ha afirmado. Por su parte, Carlos Bardem ha ensalzado la profesionalidad y el amor que siente su hermano hacia la interpretación y ha asegurado que "su capacidad de crear está al alcance de pocos". "Si ponéis cinco películas de Javier, no le veréis a él, veréis cinco personajes distintos", ha sostenido. Por último, Juan Carlos Corazza ha elogiado las ganas de aprender y amor por la actuación que sigue manteniendo Bardem, pese al paso de los años. "Javier Bardem encarna la vocación y el compromiso que tantos artistas viven. Tiene la empatía más grande que he podido ver", ha comentado. ANDREU BUENAFUENTE Y BERTO ROMERO, ENCARGADOS DEL HUMOR La gala ha comenzado puntual con Andreu Buenafuente y Berto Romero como maestros de ceremonia, que han sido los encargados de dar la bienvenida al público que ha llenado casi todas las butacas y de poner la nota cómica durante algo más de 60 minutos. Junto a ellos también ha estado la actriz Bárbara Goenaga, que ha conducido la gala hablando en euskera. Al inicio de la gala, los presentadores, con su característico humor, han recordado que el Festival hará una jornada en homenaje al cine argentino porque "está en peligro por Milei". "Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo. Y yo no quiero desmoralizarle, pero buena suerte silenciando a un argentino. Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado", ha clamado Buenafuente. Durante el evento, se ha otorgado el Gran Premio Fipresci 2024, de la Federación Internacional de Críticos de Cine, que ha ido a parar a la película 'Poor Things', de Giórgos Lánthimos. Un premio votado por casi 800 críticos de 73 países. Además, también se ha presentado al jurado, que estará dirigido por la directora de cine Jaione Camborda, ganadora en la pasada edición de la Concha de Oro por 'O Corno', y lo completan la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, el actor y director estadounidense Fran Kranz, el cineasta griego Christos Nikou, que compitió el año pasado en la Sección Oficial; el director austríaco Ulrich Seild y la productora francesa Carole Scotta. "Es especialmente emotivo para mí estar hoy aquí, en mi tierra natal, acompañada en el jurado por grandes cineastas y profesionales, con una enorme sensibilidad. En este festival de cine tan importante, cuya calidad y libertad de expresión tiene eco en todo el globo terráqueo. Como jurado de esta edición, adquirimos esa responsabilidad desde el respeto, el compromiso y el amor al cine y a la vida", ha afirmado Jaione Camborda.

