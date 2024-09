Anna Padilla nos habla de la convivencia con su pareja

De lo más enamorada, Anna Ferrer Padilla nos atendía hace unos días y se declaraba enamoradísima y feliz de compartir piso con su pareja: "Muy feliz, muy feliz", aunque no dudaba en advertir a todas las parejas: "Cuidado con la rutina, porque la convivencia se carga la pareja". Eso sí, la hija de Paz Padilla nos desvelaba que en su caso, la convivencia está siendo maravillo, de hecho confirmaba que es "lo mejor que nos ha pasado, llegar a casa y tener ahí a tu novio y cenar juntos y ver una serie, ya está". Al preguntarle si será el definitivo, Anna nos aseguraba que "no tenemos más planes que disfrutar de la vida, pero bueno, es importante disfrutar de cada etapa, yo creo y ya está, no hace falta más". Además, le preguntábamos por su sus estudios de interpretación y nos comentaba que aunque "siempre he querido como más faceta empresarial y oficina", ser actriz era "algo que yo siempre que había querido pero también lo estoy descubriendo y me gusta".

Compartir nota: Guardar Nuevo