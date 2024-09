YouTube implementa oficialmente los anuncios durante las pausas de los vídeos

YouTube ha comenzado a implementar una nueva forma de mostrar publicidad en la plataforma con la introducción de los anuncios durante las pausas de los vídeos, que se han lanzado ampliamente para todos los usuarios, excepto para aquellos con suscripción a YouTube Premium. En mayo del año pasado, la compañía tecnológica compartió una serie de novedades en la publicidad que se muestra en pantallas grandes, como las smartTV, que pasarían a mostrar menos anuncios, pero de mayor duración, sin posibilidad de saltarse. Adicionalmente, la plataforma también adelantó nuevas formas de integrar publicidad, como la capacidad de mostrar anuncios en el momento en el que los usuarios detienen un vídeo. Esta opción fue valorada positivamente por su buen rendimiento, tal y como indicó Google durante la llamada a inversores por los resultados financieros de Alphabet (matriz de Google) del primer trimestre de este año. Según indicó en ese momento el vicepresidente sénior y director general de Negocio de Google, Philipp Schindler, las pruebas realizadas con este tipo de publicidad de formato "no interrumpido" en YouTube, impulsaron "sólidos resultados de mejora de marca", además de fomentar "precios premium de los anunciantes". Como resultado, la compañía comenzó a extender las pruebas de este formato a más usuarios recientemente, tal y como compartieron algunos usuarios a través de publicaciones en Reddit y X (antigua Twitter), quienes encontraron estos anuncios al pausar la reproducción de un vídeo. Ahora, además de los anuncios habituales, que interrumpen la visualización de un vídeo o se muestran al comenzar una reproducción, YouTube ha confirmado que también mostrará anuncios durante la pausa de un video, tal y como ha afirmado en declaraciones a The Verge. En este sentido, según ha explicado el gerente de comunicaciones de YouTube, Oluwa Falodun, esta opción se ha implementado ampliamente para todos los anunciantes como un tipo de publicidad "menos disruptiva", al no interrumpir la visualización del contenido. Con todo ello, los usuarios no podrán evitar los nuevos anuncios durante las pausas de los vídeos, excepto si se dispone de una cuenta con suscripción a YouTube Premium.

