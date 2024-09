Open Arms cree que la política migratoria de Meloni "no tiene ningún sentido: "Volverán las embarcaciones"

El fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps, se ha mostrado convencido de que la política migratoria del Gobierno italiano "no tiene ningún sentido" y ha advertido de que volverán a llegar embarcaciones a sus costas. "Los flujos migratorios varían año a año, hoy salen de Senegal-Mauritania y mañana, cuando las milicias libias se gasten el dinero, volverán a salir de allí y cuando crean que no es suficiente el dinero que reciben de Meloni volverán a dejar salir las embarcaciones hasta que renegocien condiciones", ha comentado Camps en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. El fundador de la ONG se refería así a las manifestaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizadas tras reunirse con la primera ministra italiana en las que ensalzaba los "buenos resultados" de sus políticas en materia migratoria. Camps ha explicado cómo las autoridades italianas asignan puertos lejanos a las embarcaciones de rescate para el desembarco de migrantes, lo que supone "perder días de navegación, invertir muchos recursos en poder atender a todas esas personas que se han rescatado y los barcos no están preparados para eso, no son barcos de pasaje". "El consumo de combustible, la pérdida de días estando en zona de peligro, donde realmente las embarcaciones naufragan, impide que puedas permanecer allí mucho más y te sacan de delante y si se decides rescatar más te enfrentas a multas de 10.000 euros y bloqueos de 30 o 60 días, como es el caso del Open Arms, que ha sido bloqueado ya en tres ocasiones", ha expuesto Camps. En su opinión, todo esto "está pensado para desgastar económicamente a las ONG, sacarlas del punto caliente, del foco, donde la inacción deliberatada por parte de la Unión Europea y de Italia es evidente". Asimismo, ha criticado acuerdos como el de Italia con Albania para trasladar a migrantes. "Se están financiado a países de dudosa solvencia democrática para que apliquen la fuerza en campos de detención completamente ilegales, donde se vulneran derechos humanos, donde se viola, se tortura, se esclaviza". Respecto al juicio celebrado en Italia contra el vicepresidente del Gobierno Matteo Salvini por impedir el desembarco de una nave de Open Arms con 147 migrantes a bordo y por el que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, Camps ha recordado que el dirigente político pretendía que "el Código Penal se aplicase solo a los demás" con una decisión política "no avalada por el resto de su gobierno". "Parece que el 18 de octubre tendremos sentencia, veremos que dice el juez", ha argumentado. También se ha referido el fundador de la ONG a la última encuesta del CIS que revela que la inmigración es la primera preocupación de los españoles. "Llevamos tres meses de confrontación, de bulos, de desinformación, de populismo sobre la migración cuando realmente no es el problema y al final parece que van a intentar que amemos al opresor y odiamos al oprimido", ha argumentado.

