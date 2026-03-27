Casemiro dice que si Neymar está bien, "es irrenunciable para cualquier selección"

Foxborough (EE.UU.), 26 mar (EFE).- El centrocampista del Manchester United y capitán de la selección brasileña, Carlos Henrique Casemiro, aseguró ese jueves que Neymar "está en el top tres" de su generación y que, "si está bien físicamente, es uno de los mejores del mundo".

No obstante, matizó que convocarlo "es una decisión del míster".

"Sabemos que la calidad de Neymar. Es irrenunciable para cualquier selección, especialmente cuando está bien, para mi generación está en el top tres: Cristiano, Messi y Neymar. Soy un gran amigo y no me corresponde a mí decidir a quién van a traer", dijo el mediocentro tras el partido amistoso que Francia ganó a Brasil por 1-2 en Massachusetts.

"Calma. Creo que nosotros entramos bien en la segunda parte. Tuvimos más el control del juego, pero creo que faltó un poco más. Ser más agresivos, principalmente en el momento en que teníamos la pelota faltó un poco más de agresividad", puntualizó.