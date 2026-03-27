Autoridades de Costa Rica detienen a hombre requerido por EEUU por narcotráfico

San José, 26 mar (EFE).- El Ministerio Público de Costa Rica informó este jueves de la detención de un hombre de apellidos Solórzano Campos, requerido con fines de extradición hacia Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico.

Solórzano Campos, alias 'Wakanda', es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Texas, donde se le atribuye el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con el propósito de introducirla a territorio estadounidense, según un comunicado del Ministerio Publico costarricense.

"La orden de arresto en su contra fue emitida por las autoridades de ese país desde mayo del 2019, y permanece vigente. Solórzano formaría parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en sur, centro y norteamérica", señala el comunicado.

Añade que desde esta estructura criminal, Solórzano Campos se encargaría de importar grandes cantidades de cocaína mediante el uso de lanchas rápidas, buques de carga y de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves y transporte terrestre.

El imputado será puesto a las órdenes del Tribunal Penal de San José, mientras que el Ministerio Público del país centroamericano solicitará se le imponga la medida cautelar de detención provisional, durante el procedimiento de extradición.

El Congreso de Costa Rica aprobó en mayo de 2025 una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses, pero únicamente para delitos de narcotráfico y terrorismo. Desde entonces las autoridades han detenido a cerca de una veintena de costarricenses requeridos principalmente por Estados Unidos.

La primera extradición, concretada el pasado 20 de marzo, fue la del exministro de Seguridad Celso Gamboa y su aparente socio Edwin López, requeridos por EE.UU. por narcotráfico. EFE