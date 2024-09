Más de 70.000 personas que luchan con el Ejército ruso han muerto en Ucrania, según la BBC

Londres, 20 sep (EFE).- Más de 70.000 personas que luchan con el Ejército ruso han muerto en Ucrania, muchas de ellas voluntarios que se unieron a las fuerzas armadas en el comienzo del conflicto en 2022, según datos analizados por la cadena británica BBC.

Los nombres de los muertos en Ucrania, sus obituarios y fotografías de sus funerales se publican en los medios de comunicación y en las redes sociales de Rusia, agrega la emisora.

Según la corporación, el servicio ruso de la BBC y la web independiente Mediazona han recopilado estos datos y ha verificado la información para identificar a los muertos en la guerra.

Las nuevas tumbas en los cementerios también han ayudado a proporcionar los nombres de los soldados muertos en Ucrania, que suelen estar marcados con banderas y coronas de flores enviadas por el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el análisis.

La investigación ha permitido identificar los nombres de 70.112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero se estima que la cifra real es considerablemente mayor.

Algunas familias no comparten públicamente los detalles de las muertes de sus familiares, y el análisis de la BBC no incluye nombres que no pudieran ser verificados.

Entre los fallecidos hay 13.781 que fueron voluntarios, mientras que exprisioneros, que se alistaron a cambio de indultos por sus delitos, eran antes el grupo más numeroso, pero ahora representan el 19 % de todas las muertes confirmadas. EFE

vg/jac